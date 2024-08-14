Сохраните урожай: 5 шагов к получению качественных семян томатов

Соберите свои семена: пошаговая инструкция для томатов

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание томатов из собственных семян – отличный способ сэкономить и получить именно те сорта, которые вам нравятся. Но для того, чтобы полученные семена в следующем году дали крепкие и здоровые растения, важно правильно их собирать и обрабатывать. Следуйте нашим советам, и вы гарантированно обеспечите себя качественным посадочным материалом.

Фото: Self-photographed by Photograph: Frank C. Müller, Frankfurt am Main, CC BY-SA 4.0

Выбор плодов для сбора семян

Для получения семян нужно использовать только самые крупные, спелые и здоровые плоды. Они должны быть типичными для данного сорта по форме, окраске и другим характеристикам. Избегайте томатов с признаками болезней или повреждений.

Извлечение семян

Соберите отобранные плоды и разрежьте их пополам. Извлеките семена вместе с желеобразной мякотью, поместив их в чистую емкость. Затем промойте семена под проточной водой, чтобы смыть остатки мякоти.

Ферментация

Для лучшей всхожести семена нужно подвергнуть ферментации. Для этого поместите их в стеклянную или керамическую емкость, добавьте немного воды и оставьте на 1-2 дня при комнатной температуре. Периодически перемешивайте содержимое. Фермент поможет удалить с поверхности семян слизистую оболочку.

Просушка

После ферментации тщательно промойте семена под проточной водой, чтобы удалить остатки мякоти и слизи. Затем разложите их тонким слоем на бумажном полотенце или салфетке и просушите при комнатной температуре в хорошо проветриваемом месте. Семена должны стать сухими и твердыми.

Хранение

Когда семена полностью высохнут, поместите их в бумажные конверты или плотные бумажные пакеты. Этикетируйте каждый конверт, указывая название сорта и год сбора. Храните семена в прохладном, сухом и темном месте. При правильном хранении всхожесть семян сохранится на протяжении 3-5 лет.

Детали