Сохраните урожай: 5 шагов к получению качественных семян томатов

Выращивание томатов из собственных семян – отличный способ сэкономить и получить именно те сорта, которые вам нравятся. Но для того, чтобы полученные семена в следующем году дали крепкие и здоровые растения, важно правильно их собирать и обрабатывать. Следуйте нашим советам, и вы гарантированно обеспечите себя качественным посадочным материалом.
Для получения семян нужно использовать только самые крупные, спелые и здоровые плоды. Они должны быть типичными для данного сорта по форме, окраске и другим характеристикам. Избегайте томатов с признаками болезней или повреждений.
Соберите отобранные плоды и разрежьте их пополам. Извлеките семена вместе с желеобразной мякотью, поместив их в чистую емкость. Затем промойте семена под проточной водой, чтобы смыть остатки мякоти.
Для лучшей всхожести семена нужно подвергнуть ферментации. Для этого поместите их в стеклянную или керамическую емкость, добавьте немного воды и оставьте на 1-2 дня при комнатной температуре. Периодически перемешивайте содержимое. Фермент поможет удалить с поверхности семян слизистую оболочку.
После ферментации тщательно промойте семена под проточной водой, чтобы удалить остатки мякоти и слизи. Затем разложите их тонким слоем на бумажном полотенце или салфетке и просушите при комнатной температуре в хорошо проветриваемом месте. Семена должны стать сухими и твердыми.
Когда семена полностью высохнут, поместите их в бумажные конверты или плотные бумажные пакеты. Этикетируйте каждый конверт, указывая название сорта и год сбора. Храните семена в прохладном, сухом и темном месте. При правильном хранении всхожесть семян сохранится на протяжении 3-5 лет.
Детали
Семя
Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш. Источник
Томат
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами. Источник
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.