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Хитрости садовода: как получать огурцы до самой осени

Огурцы до зимы: 5 способов продлить сезон
2:19
Садоводство » Овощи

Огурцы — одни из самых популярных и любимых овощей на дачных участках. Их сочные, хрустящие плоды радуют нас все лето. Но так хочется продлить сезон огурцов и наслаждаться свежими овощами как можно дольше! Существует несколько эффективных способов, которые помогут вам продлить плодоношение огурцов до самых заморозков.

Огурцы до зимы: 5 способов продлить сезон
Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, CC BY-SA 3.0

Выбор сорта

Для длительного плодоношения лучше всего подходят среднеспелые и позднеспелые сорта огурцов. Они обладают более мощной корневой системой и способны дольше сохранять активность. Хорошо зарекомендовали себя сорта Зозуля, Изящный, Нежинский, Муромский и другие.

Правильный уход

Чтобы огурцы радовали вас до поздней осени, за ними нужно тщательно ухаживать. Обеспечьте растениям регулярный полив, рыхление почвы и прополку от сорняков. Вносите необходимые подкормки с фосфором и калием, которые способствуют активному плодоношению. Также важно своевременно удалять отплодоносившие побеги и пасынки.

Укрытие

С наступлением осенней прохлады огурцы можно накрывать плёнкой или агроволокном. Это защитит растения от заморозков и продлит период плодоношения. Укрытие также создает более благоприятный микроклимат, что позволяет огурцам расти и развиваться дольше.

Выращивание в теплице

Для получения максимального урожая до самых морозов можно выращивать огурцы в теплице. Здесь их можно поддерживать в оптимальных условиях на протяжении всего сезона. В теплице огурцы будут защищены от неблагоприятных погодных факторов, что позволит им плодоносить гораздо дольше.

Правильный сбор урожая

Чтобы продлить плодоношение, важно вовремя собирать зрелые плоды. Регулярно осматривайте кусты и срезайте огурцы сразу по достижении технической зрелости. Это стимулирует образование новых завязей и продлевает период плодоношения.

Придерживаясь этих простых рекомендаций, вы сможете наслаждаться свежими огурцами вплоть до первых заморозков. Ваши труды будут щедро вознаграждены обильными и длительными урожаями!

Детали

Огурец обыкновенный
Огуре́ц обыкнове́нный, или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура. Источник

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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