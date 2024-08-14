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Нежелательные соседи: какие растения нельзя сажать рядом со смородиной

5 культур, которые ни в коем случае нельзя высаживать вблизи смородины
2:05
Садоводство » Деревья и кустарники

Смородина — одна из самых любимых ягодных культур у дачников и садоводов. Этот кустарник неприхотлив, урожаен и имеет множество полезных свойств. Однако при выращивании смородины важно учитывать, какие растения нельзя сажать рядом с ней, так как они могут негативно повлиять на её развитие и плодоношение.

5 культур, которые ни в коем случае нельзя высаживать вблизи смородины
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

1. Томаты. Эти овощи относятся к семейству паслёновых, поэтому они не совместимы со смородиной. Соседство с помидорами угнетает кусты смородины, снижает их урожайность и даже может вызвать заболевания.

2. Картофель. Как и томаты, картофель является паслёновым растением, а значит, нежелателен рядом со смородиной. Эти культуры конкурируют за питательные вещества и влагу в почве.

3. Капуста. Крестоцветные растения, к которым относится капуста, выделяют в почву вещества, токсичные для смородины. Совместное выращивание этих культур недопустимо.

4. Люпин. Этот многолетник из семейства бобовых накапливает в почве фитотоксины, угнетающие рост и развитие смородины.

5. Чёрный орех. Корни этого дерева выделяют вещества, угнетающие многие растения, в том числе и смородину. Сажать смородину и чёрный орех следует на достаточном удалении друг от друга.

Помимо этих растений, нежелательно высаживать рядом со смородиной такие культуры, как календула, клещевина, табак, кукуруза, огурцы, баклажаны и другие. Все они могут негативно влиять на развитие и плодоношение смородиновых кустов.

Соблюдение правил совместимости растений — залог успешного выращивания смородины и получения высоких урожаев вкусных и полезных ягод. Помните об этих рекомендациях, и ваша смородина будет радовать вас из года в год!

Детали

Смородина
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. В специализированной ботанической литературе род также встречается как Крыжовник, хотя в настоящее время это название используется обычно лишь в отношении нескольких видов, например, Крыжовник обыкновенный (Ribes uva-crispa). Источник

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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