Фитофтороз томатов: 7 действенных способов предотвратить гибель урожая

Методы борьбы с фитофторозом томатов

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Фитофтороз — одно из самых распространённых и опасных заболеваний томатов. Эта грибковая инфекция может полностью погубить весь урожай, если не принять своевременных мер. К счастью, существует ряд простых и эффективных способов защиты помидоров от фитофторы, которые помогут сохранить ваш богатый урожай.

Фото: flickr.com by Scot Nelson, PDM

Давайте рассмотрим основные методы профилактики и борьбы с этим вредным заболеванием.

Севооборот

Чередование культур на грядке — один из лучших способов профилактики фитофтороза. Не сажайте помидоры на том же месте, где они росли в прошлом году. Это поможет разорвать цикл развития грибка.

Выбор устойчивых сортов

Обратите внимание на сорта томатов, которые известны своей устойчивостью к фитофторозу. Такие гибриды и сорта будут гораздо менее подвержены заболеванию.

Правильный полив

Излишняя влажность способствует распространению фитофторы. Старайтесь не заливать растения, поливайте только под корень и в сухую погоду. Мульчирование также поможет сохранить почву влажной.

Профилактические обработки

Регулярные опрыскивания биофунгицидами, содержащими Trichoderma или Bacillus, помогут предотвратить развитие грибка. Начинать обработки нужно, как только появятся первые признаки фитофтороза.

Удаление пораженных частей

Как только вы заметите признаки болезни на листьях или стеблях, немедленно удалите их. Сожгите или захороните все пораженные части растений, чтобы остановить распространение спор грибка.

Компостирование

Закапывайте измельчённые ботву и плоды томатов в компостную кучу. Высокие температуры компостирования помогут уничтожить споры фитофторы.

Профилактическая обрезка

Регулярно удаляйте нижние листья и стебли растений. Это обеспечит более свободный доступ воздуха и солнечного света, что препятствует развитию грибка.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете надежно защитить свои помидоры от опасного заболевания на протяжении всего сезона. Главное — действовать комплексно и вовремя. Тогда ваш урожай будет радовать вас долгие месяцы!

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