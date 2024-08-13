Фитофтороз томатов: 7 действенных способов предотвратить гибель урожая

Фитофтороз — одно из самых распространённых и опасных заболеваний томатов. Эта грибковая инфекция может полностью погубить весь урожай, если не принять своевременных мер. К счастью, существует ряд простых и эффективных способов защиты помидоров от фитофторы, которые помогут сохранить ваш богатый урожай.
Давайте рассмотрим основные методы профилактики и борьбы с этим вредным заболеванием.
Чередование культур на грядке — один из лучших способов профилактики фитофтороза. Не сажайте помидоры на том же месте, где они росли в прошлом году. Это поможет разорвать цикл развития грибка.
Обратите внимание на сорта томатов, которые известны своей устойчивостью к фитофторозу. Такие гибриды и сорта будут гораздо менее подвержены заболеванию.
Излишняя влажность способствует распространению фитофторы. Старайтесь не заливать растения, поливайте только под корень и в сухую погоду. Мульчирование также поможет сохранить почву влажной.
Регулярные опрыскивания биофунгицидами, содержащими Trichoderma или Bacillus, помогут предотвратить развитие грибка. Начинать обработки нужно, как только появятся первые признаки фитофтороза.
Как только вы заметите признаки болезни на листьях или стеблях, немедленно удалите их. Сожгите или захороните все пораженные части растений, чтобы остановить распространение спор грибка.
Закапывайте измельчённые ботву и плоды томатов в компостную кучу. Высокие температуры компостирования помогут уничтожить споры фитофторы.
Регулярно удаляйте нижние листья и стебли растений. Это обеспечит более свободный доступ воздуха и солнечного света, что препятствует развитию грибка.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете надежно защитить свои помидоры от опасного заболевания на протяжении всего сезона. Главное — действовать комплексно и вовремя. Тогда ваш урожай будет радовать вас долгие месяцы!
Детали
Фитофтороз
Фитофторо́з, или фитофто́ра (от др.-греч. φῠτόν — «растение» + др.-греч. φθαρτικός — «разрушающий, уничтожающий, гибельный») — заболевание растений. Источник
Томат
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Источник
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