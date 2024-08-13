От выбора места до заморозки: 5 советов эксперта по хранению кабачков

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала об оптимальных условиях для сохранения кабачков, сообщает Москва 24. По словам специалиста, для долгого хранения лучше всего подходят классические кабачки с твёрдой кожурой, а не цукини. Такие плоды могут сохраняться до самой весны при соблюдении нескольких важных условий.
Идеальное место для хранения кабачков — это тёмное, прохладное и сухое помещение. Главное, чтобы на них не попадал прямой солнечный свет. Эксперт рекомендует аккуратно складывать кабачки в выбранном месте.
Однако самый эффективный способ сохранить кабачки — это заморозка. Этот метод позволяет не только экономить место в доме, но и максимально сохранить вкусовые качества овощей.
О. Воронова поделилась собственным проверенным рецептом заморозки кабачков. Она предлагает чистить, нарезать плоды кусочками, укладывать в полиэтиленовые пакеты, удалять воздух и отправлять в морозилку. При этом важно замораживать овощи порционно, чтобы потом можно было достать ровно столько, сколько нужно для приготовления блюда.
Те, кто любит фаршировать кабачки, могут замораживать их и целыми кольцами, добавила эксперт.
Ранее Ольга Воронова советовала, что на зиму можно высушить не только ягоды, грибы и фрукты, но и овощи. Однако для этого лучше использовать специальные электрические сушилки, а не сушить урожай на воздухе из-за риска порчи плодов.
Детали
Кабачок
Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая. Источник
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