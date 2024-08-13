Устали от крота на огороде? Эти простые методы помогут вам избавиться от него навсегда

Кроты могут стать настоящей напастью для огородников, разрушая растения и создавая неровности на земле. Но не отчаивайтесь! Существует множество способов справиться с этой проблемой.
Чтобы победить крота, начните с использования натуральных репеллентов, таких как чеснок или перец. Разложите их по участку, и кроты не захотят оставаться в вашем огороде.
Также можно установить ультразвуковые отпугиватели, которые создают звуковые волны, неприятные для этих животных.
Если ничего не помогает, рассмотрите возможность установки ловушек, но делайте это осторожно.
Картошка с кабачками, запечённая в духовке, — это лёгкое и вкусное летнее блюдо, которое станет отличным гарниром к мясу или рыбе.