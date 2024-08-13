4 фрукта, которые можно выращивать в помещении: попробуйте и вы

Какие фрукты можно вырастить в помещении

Авокадо

Удивительно, но авокадо можно выращивать в помещении. Эти деревья выносливы и достаточно неприхотливы.

Фото: commons.wikimedia.org by Debra Roby, CC BY 2.0

Но в выращивании авокадо вам понадобится терпение, так как плодоношение в помещении может начаться через 10 лет.

Цитрус

Цитрусовые хорошо растут в помещении. Просто выберите солнечное место и посадите в горшок лимонное, лаймовое, апельсиновое или грейпфрутовое дерево.

Будьте осторожны и не переусердствуйте с поливом, чтобы ваши фрукты развивались должным образом. Выбирайте самоопыляющиеся сорта, например, лимоны Мейера.

Инжир

Не все сорта инжира подходят для комнатного выращивания, но некоторые могут хорошо расти. Для выращивания в горшках нужно выбирать небольшие сорта.

Инжир легко адаптируется к климату в помещении и требуют от шести до восьми часов солнечного света ежедневно.

Банан

Превратите свою гостиную в тропический рай с карликовым банановым деревом. Это растение следует регулярно опрыскивать, чтобы имитировать влажную среду.