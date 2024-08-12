Хитрости ухода за голубикой: как поддерживать кислую реакцию почвы на протяжении всего сезона

Голубика любит кислоту: проверенные способы закисления грунта для этой культуры

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Голубика — популярная ягодная культура, которая обладает массой полезных свойств и имеет высокую ценность в кулинарии и медицине. Но для того, чтобы получать обильные и регулярные урожаи голубики, необходимо обеспечить ей подходящие почвенные условия. В частности, важно поддерживать кислую реакцию грунта, так как голубика предпочитает именно такой тип почвы.

Фото: flickr.com by Jacob W. Frank, CC BY 2.0

Почему голубике нужна кислая почва?

Голубика относится к группе растений, предпочитающих кислые почвы с pH в диапазоне 4-5,5. Это связано с особенностями усвоения ею питательных веществ. В кислой среде голубика лучше усваивает железо, бор, марганец и ряд других микроэлементов, которые крайне важны для ее нормального роста, развития и плодоношения.

Если же почва будет иметь нейтральную или щелочную реакцию, растение будет испытывать дефицит необходимых ему элементов питания, что приведет к угнетению куста, ослаблению иммунитета и, как следствие, снижению урожайности.

Поэтому регулярное закисление грунта под голубикой является одним из ключевых агротехнических приемов для этой культуры. Какие же способы можно использовать для этого?

Как закислить почву для голубики

Существует несколько эффективных способов закисления почвы под голубикой:

Внесение торфа. Торф — отличный источник органической кислоты, поэтому его можно вносить в грунт перед посадкой голубики или использовать в качестве мульчи. Норма — 3-5 кг/м². Использование серы. Сера, окисляясь в почве, образует серную кислоту, тем самым снижая pH. Вносят ее из расчета 50-70 г/м². Применение сульфата аммония. Этот минеральный удобритель также способствует закислению грунта. Вносится в дозе 30-50 г/м². Использование кислых органических удобрений. К ним относятся древесная зола, перегной, компост из хвои и листьев. Они не только закисляют, но и улучшают структуру почвы. Полив голубики кислыми растворами. Можно добавлять в воду лимонную или уксусную кислоту. Концентрация — 2-3 ст. ложки на 10 л воды.

Регулярно контролируйте уровень кислотности грунта. Для этого можно использовать специальные индикаторные полоски.