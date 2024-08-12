Хитрости ухода за голубикой: как поддерживать кислую реакцию почвы на протяжении всего сезона

Голубика — популярная ягодная культура, которая обладает массой полезных свойств и имеет высокую ценность в кулинарии и медицине. Но для того, чтобы получать обильные и регулярные урожаи голубики, необходимо обеспечить ей подходящие почвенные условия. В частности, важно поддерживать кислую реакцию грунта, так как голубика предпочитает именно такой тип почвы.
Голубика относится к группе растений, предпочитающих кислые почвы с pH в диапазоне 4-5,5. Это связано с особенностями усвоения ею питательных веществ. В кислой среде голубика лучше усваивает железо, бор, марганец и ряд других микроэлементов, которые крайне важны для ее нормального роста, развития и плодоношения.
Если же почва будет иметь нейтральную или щелочную реакцию, растение будет испытывать дефицит необходимых ему элементов питания, что приведет к угнетению куста, ослаблению иммунитета и, как следствие, снижению урожайности.
Поэтому регулярное закисление грунта под голубикой является одним из ключевых агротехнических приемов для этой культуры. Какие же способы можно использовать для этого?
Существует несколько эффективных способов закисления почвы под голубикой:
Регулярно контролируйте уровень кислотности грунта. Для этого можно использовать специальные индикаторные полоски.
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