Выбираем мульчу для малины: что лучше всего подойдёт для насыщенного урожая?

Мульчирование — один из самых важных агроприёмов для выращивания здоровой и продуктивной малины. Правильно подобранное покрытие для почвы вокруг кустов существенно улучшает условия их роста и плодоношения. Рассмотрим, какие материалы считаются оптимальными для мульчирования малинника.
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Почему малине нужно мульчирование?
Малина — культура, которая очень требовательна к условиям выращивания. Ей необходима питательная, рыхлая почва, сохраняющая влагу. Мульчирование позволяет создать именно такие идеальные условия.
Основные преимущества мульчирования малины:
сохранение влаги в почве, особенно в жаркое засушливое лето;
подавление роста сорняков;
поддержание необходимого для малины уровня кислотности грунта;
защита корневой системы растений от перемерзания зимой;
постепенное обогащение почвы питательными веществами при разложении органических мульч.
Лучшие материалы для мульчирования
Поскольку малина предпочитает кислые почвы, наиболее подходящими материалами для мульчирования являются органические вещества с этим свойством.
Измельченная кора хвойных деревьев (сосны, ели). Она придает почве нужную кислотность и долго сохраняет влагу.
Опилки. Они также являются кислой органической мульчей, отлично рыхлят и обогащают грунт.
Измельченные шишки хвойных пород. Выполняют такую же функцию, как и кора.
Торф. Этот материал кислотный, поэтому идеально подходит для малинника.
Ботва и листья малины. Перегнивая, они отдают растениям необходимые питательные вещества.
Сено, солома, измельчённые листья деревьев. Эти органические мульчи также благотворно влияют на почву и растения.
Слой мульчирующего материала должен быть 5-10 см. Его нужно периодически обновлять по мере разложения. Так вы обеспечите малине оптимальные условия на весь сезон и сможете рассчитывать на богатый урожай.