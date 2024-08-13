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Выбираем мульчу для малины: что лучше всего подойдёт для насыщенного урожая?

Идеальная "подстилка" для малины: лучшие материалы для мульчирования
2:12
Садоводство » Деревья и кустарники

Мульчирование — один из самых важных агроприёмов для выращивания здоровой и продуктивной малины. Правильно подобранное покрытие для почвы вокруг кустов существенно улучшает условия их роста и плодоношения. Рассмотрим, какие материалы считаются оптимальными для мульчирования малинника.

Идеальная "подстилка" для малины: лучшие материалы для мульчирования
Фото: commons.wikimedia. org by Deodandem, CC BY-SA 4.0

Почему малине нужно мульчирование?

Малина — культура, которая очень требовательна к условиям выращивания. Ей необходима питательная, рыхлая почва, сохраняющая влагу. Мульчирование позволяет создать именно такие идеальные условия.

Основные преимущества мульчирования малины:

  • сохранение влаги в почве, особенно в жаркое засушливое лето;
  • подавление роста сорняков;
  • поддержание необходимого для малины уровня кислотности грунта;
  • защита корневой системы растений от перемерзания зимой;
  • постепенное обогащение почвы питательными веществами при разложении органических мульч.

Лучшие материалы для мульчирования

Поскольку малина предпочитает кислые почвы, наиболее подходящими материалами для мульчирования являются органические вещества с этим свойством.

  1. Измельченная кора хвойных деревьев (сосны, ели). Она придает почве нужную кислотность и долго сохраняет влагу.
  2. Опилки. Они также являются кислой органической мульчей, отлично рыхлят и обогащают грунт.
  3. Измельченные шишки хвойных пород. Выполняют такую же функцию, как и кора.
  4. Торф. Этот материал кислотный, поэтому идеально подходит для малинника.
  5. Ботва и листья малины. Перегнивая, они отдают растениям необходимые питательные вещества.
  6. Сено, солома, измельчённые листья деревьев. Эти органические мульчи также благотворно влияют на почву и растения.

Слой мульчирующего материала должен быть 5-10 см. Его нужно периодически обновлять по мере разложения. Так вы обеспечите малине оптимальные условия на весь сезон и сможете рассчитывать на богатый урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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