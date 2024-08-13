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Свекла в августе: как правильно подкормить растения, чтобы получить отличный урожай

Чем подкормить свеклу в августе, чтобы она была сочной и выносливой?
2:26
Садоводство » Овощи

Свёкла – одна из самых полезных и популярных овощных культур. Чтобы получить хороший и качественный урожай, за ней необходимо тщательно ухаживать. Особенно важно вносить правильные удобрения в определенные периоды вегетации растения. В августе для свёклы нужно приготовить особый состав, который поможет ей формировать крупные, сочные корнеплоды.

Чем подкормить свеклу в августе, чтобы она была сочной и выносливой?
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Почему в августе нужна особая подкормка?

К августу свёкла уже активно наращивает корнеплоды. В этот период ей требуется много питательных веществ, чтобы обеспечить интенсивный рост и накопление сахаров. Если свекла их не получит, корнеплоды могут получиться мелкими, волокнистыми и невкусными.

Кроме того, в августе растение сталкивается с повышенными температурами и нехваткой влаги, что также негативно сказывается на качестве урожая. Поэтому в это время свекле необходимо дополнительно "подпитываться" специальными элементами.

Идеальная августовская подкормка

Для приготовления оптимального удобрения для свеклы в августе нужно смешать в ведре воды следующие компоненты:

  1. Древесная зола (1 стакан). Она обогатит почву калием, кальцием и фосфором, которые так необходимы для формирования корнеплодов.
  2. Аммиачная селитра (1-2 ст. ложки). Этот минеральный азотный препарат стимулирует рост, а также повышает содержание сахаров в свекле.
  3. Суперфосфат (1-2 ст. ложки). Фосфор усиливает иммунитет растений и способствует лучшему развитию корневой системы.
  4. Сернокислый калий (1-2 ч. ложки). Калий улучшает вкусовые качества свеклы и ее лежкость.
  5. Эпин или Циркон (по инструкции). Эти биостимуляторы повышают устойчивость растений к стрессовым факторам.

Перемешайте все компоненты в ведре воды и дайте настояться в течение 1-2 часов. Затем можно поливать свеклу этим удобрительным раствором под корень из расчета 1 ведро на 3-4 кв. м.

Такая августовская подкормка обеспечит свекле оптимальное питание, улучшит вкус и лежкость корнеплодов, а также повысит их устойчивость к засухе. Ваша свёкла будет радовать отличным урожаем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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