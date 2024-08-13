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Сидераты вместо навоза: эффективный способ восстановления почвы после картофеля

Как вернуть плодородие картофельным грядкам: альтернативные способы
Садоводство » Советы

Уборка картофеля на даче или в огороде традиционно считается сигналом к подготовке грядок под зиму. Многие садоводы стремятся внести под перекопку большое количество свежего навоза, чтобы "накормить" землю перед следующим сезоном. Однако, не всегда это оправданно. В некоторых случаях лучше отложить внесение удобрений и высадить на почве промежуточные культуры.

Как вернуть плодородие картофельным грядкам: альтернативные способы
Фото: flickr.com by Grimme Group, CC BY 2.0

Особенности картофельных грядок

Картофель относится к культурам, которые сильно истощают почву. Клубни активно поглощают питательные вещества, особенно азот и калий, оставляя грядку в весьма скудном состоянии. Кроме того, регулярная перекопка и окучивание приводят к ухудшению ее структуры.

Поэтому на участках, где был собран урожай картофеля, нежелательно сразу вносить большие дозы свежего навоза. Органическое вещество будет разлагаться слишком быстро, и питательные элементы могут вымываться с грунтовыми водами. В результате они не успеют толком "усвоиться" почвой.

Что же делать в таких случаях?

Сидераты — лучшее решение

Оптимальным вариантом для восстановления плодородия картофельных грядок являются сидеральные культуры. Посев этих растений позволит:

  • накопить в почве свежее органическое вещество;
  • обогатить грунт питательными элементами, особенно азотом;
  • улучшить структуру и водно-воздушный режим;
  • подавить рост сорняков.

Наиболее подходящими для этих целей сидератами считаются:

  • горчица белая или сарептская;
  • редька масличная;
  • рапс;
  • фацелия.

Такие культуры активно развивают мощную надземную массу и глубокую корневую систему. Они быстро накапливают питательные вещества, которые при заделке в почву обогащают её.

Внесение органики

После того, как сидеральные культуры "отработают" и будут перекопаны, можно вносить органические удобрения. Лучше выбирать хорошо перепревшие виды навоза, торфа или компоста.

Свежий навоз вносить не рекомендуется, так как он может привлечь вредителей, а также нарушить баланс питательных веществ в почве. Оптимальным вариантом является внесение органики за 1-2 месяца до следующей посадки.

Таким образом, отказ от поспешного внесения свежего навоза на картофельные грядки и использование сидеральных культур — это действенные способы восстановить плодородие почвы и подготовить её к новому сезону.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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