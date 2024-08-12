Как уберечь картофель от порчи на протяжении всей зимы? Главные правила хранения

Когда на даче или в огороде вырастает богатый урожай картофеля, важно правильно его сохранить до весны. Ведь мы хотим, чтобы клубни оставались свежими, твердыми и неиспорченными на протяжении всей зимы. Для этого нужно соблюдать ряд простых, но эффективных правил хранения.
Самое подходящее место для хранения картофеля — погреб, подвал или специально оборудованный овощехранилище. Они обеспечивают нужный температурный режим (2-4 °C) и уровень влажности (90-95%).
Если таких помещений нет, можно использовать деревянные ящики, мешки или ямы, но при условии соблюдения оптимальных условий. Важно, чтобы клубни были защищены от воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков.
Для того, чтобы картофель сохранялся как можно дольше, необходимо тщательно его подготовить:
Чтобы картофель пролежал всю зиму и не поморщился, соблюдайте такие правила:
Соблюдение этих простых правил позволит сохранить собственный урожай картофеля свежим и аппетитным до самой весны. Теперь вы знаете, как правильно хранить этот овощ, чтобы он не поморщился и пролежал всю зиму.
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