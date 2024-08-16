Сад без слизней: узнайте, как сделать это возможным с помощью простых шагов

Борьба со слизнями — это постоянная задача, которую приходится начинать заново каждый год. Поэтому важно знать и помнить о самых эффективных методах, которые можно комбинировать для достижения наилучших результатов.
Зола
Зола является отличным средством против слизней, так как они ее не переносят. Используйте золу как "секретное оружие", создавая барьер вокруг грядок с растениями, которые привлекают слизней. Не забывайте периодически обновлять слой золы.
Мульча
Мульчирование — эффективный способ сделать условия для слизней невыносимыми. Для этого можно использовать листья, опилки или хвойные иголки. Любой из этих вариантов поможет вам в борьбе с вредителями.
Нашатырь
Если вы ищете радикальное, но эффективное решение, попробуйте нашатырный спирт. Разведите одну часть нашатыря на две части воды и опрыскивайте слизней, которые попадаются вам на участке. Результат не заставит себя ждать.
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