Сад без слизней: узнайте, как сделать это возможным с помощью простых шагов

Как справиться со слизнями на участке

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Борьба со слизнями — это постоянная задача, которую приходится начинать заново каждый год. Поэтому важно знать и помнить о самых эффективных методах, которые можно комбинировать для достижения наилучших результатов.

Фото: commons.wikimedia.org by Schlaghecken Josef, CC BY-SA 4.0

Как надежно справиться с проблемой слизней?

Зола

Зола является отличным средством против слизней, так как они ее не переносят. Используйте золу как "секретное оружие", создавая барьер вокруг грядок с растениями, которые привлекают слизней. Не забывайте периодически обновлять слой золы.

Мульча

Мульчирование — эффективный способ сделать условия для слизней невыносимыми. Для этого можно использовать листья, опилки или хвойные иголки. Любой из этих вариантов поможет вам в борьбе с вредителями.

Нашатырь

Если вы ищете радикальное, но эффективное решение, попробуйте нашатырный спирт. Разведите одну часть нашатыря на две части воды и опрыскивайте слизней, которые попадаются вам на участке. Результат не заставит себя ждать.