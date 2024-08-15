Секреты дачников: как заставить огурцы плодоносить до заморозков

Некоторые огурцы к августу уже начинают «сдавать позиции», показывая, что их плодоношение подходит к концу. Однако у других дачников растения продолжают активно плодоносить до первых заморозков. В чем же секрет? Опытные огородники знают золотое правило: в августе огурцам необходимо дополнительное питание.
Без подкормки растениям не хватит ресурсов для продолжения плодоношения.
Питательная смесь для корневой подкормки
Чтобы поддержать огурцы, рекомендуется приготовить специальную смесь. На десять литров воды нужно взять одну ложку двойного суперфосфата и добавить в два раза больше карбамида и сульфата калия. Эта смесь используется для корневой подкормки.
Обработка по листу
Если огурцам требуется дополнительная обработка по листу, можно использовать карбамид. Для этого в ведро воды добавляют количество удобрения, равное объему спичечного коробка.
Эти две простые подкормки помогут огурцам продолжать плодоносить долго и активно.
Детали
Огурец обыкновенный
Огуре́ц обыкнове́нный, или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура. Источник
Удобрения
Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития. Источник
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.