Секреты дачников: как заставить огурцы плодоносить до заморозков

Чем подкормить огурцы в августе

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Некоторые огурцы к августу уже начинают «сдавать позиции», показывая, что их плодоношение подходит к концу. Однако у других дачников растения продолжают активно плодоносить до первых заморозков. В чем же секрет? Опытные огородники знают золотое правило: в августе огурцам необходимо дополнительное питание.

Фото: unsplash.com by Jonathan Pielmayer, PDM

Без подкормки растениям не хватит ресурсов для продолжения плодоношения.

Какие же питательные вещества можно предложить огурцам в этот период?

Питательная смесь для корневой подкормки

Чтобы поддержать огурцы, рекомендуется приготовить специальную смесь. На десять литров воды нужно взять одну ложку двойного суперфосфата и добавить в два раза больше карбамида и сульфата калия. Эта смесь используется для корневой подкормки.

Обработка по листу

Если огурцам требуется дополнительная обработка по листу, можно использовать карбамид. Для этого в ведро воды добавляют количество удобрения, равное объему спичечного коробка.

Эти две простые подкормки помогут огурцам продолжать плодоносить долго и активно.

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