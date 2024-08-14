Откройте секрет огородников: как один простой раствор спасает капусту от всех вредителей

Какое простое средство поможет увеличить урожай капусты

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Капуста является одним из ключевых овощей в славянской кухне, поскольку из неё готовится множество традиционных блюд. Вспомните только борщ, голубцы или тушёную капусту. Однако, прежде чем накормить семью полезной капустой, необходимо собрать хороший урожай, а это задача не из лёгких, учитывая количество вредителей, нападающих на культуру.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Существует простое и эффективное средство, которое поможет защитить капусту и значительно увеличить её урожай.

Это средство заключается в простом рецепте, который, по мнению многих дачников, достаточно применять всего один раз за сезон.

Для его приготовления нужно вскипятить около литра воды, добавить пять долек измельчённого чеснока, затем две ложки лимонной кислоты, всё перемешать и снять с огня. После этого настой должен постоять 48 часов. Затем его необходимо процедить и обработать капусту.

Однократное применение этого средства значительно снизит риск нападения вредителей.

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