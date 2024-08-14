Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой способ приготовления кукурузы в початках
Бокс находится на грани исключения из программы Олимпийских игр
Тренировка до отказа мышц: когда это действительно необходимо
Собаки могут помнить хозяев спустя несколько лет
Aktuality: медведь напал на туриста в Словакии
Frontiers in Nutrition: веганская диета самая эффективная для похудения
Жительница Челябинска потеряла 1,35 млн рублей при попытке заменить полис ОМС
NTV: российские туристы пострадали от камнепада в Турции
Симптомы аллергии на воду и трудности жизни с этой болезнью

Откройте секрет огородников: как один простой раствор спасает капусту от всех вредителей

Какое простое средство поможет увеличить урожай капусты
1:06
Садоводство

Капуста является одним из ключевых овощей в славянской кухне, поскольку из неё готовится множество традиционных блюд. Вспомните только борщ, голубцы или тушёную капусту. Однако, прежде чем накормить семью полезной капустой, необходимо собрать хороший урожай, а это задача не из лёгких, учитывая количество вредителей, нападающих на культуру.

Какое простое средство поможет увеличить урожай капусты
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Существует простое и эффективное средство, которое поможет защитить капусту и значительно увеличить её урожай.

Это средство заключается в простом рецепте, который, по мнению многих дачников, достаточно применять всего один раз за сезон.

Для его приготовления нужно вскипятить около литра воды, добавить пять долек измельчённого чеснока, затем две ложки лимонной кислоты, всё перемешать и снять с огня. После этого настой должен постоять 48 часов. Затем его необходимо процедить и обработать капусту.

Однократное применение этого средства значительно снизит риск нападения вредителей.

Детали

Капуста огородная
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. Источник

Вредный организм
Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве). Источник

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot

Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.

ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут
Россия отказала компаниям из КНР в участии в многомиллиардном проекте
Baijiahao: Россия отказала китайским компаниям в многомиллиардном контракте
Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются Дмитрий Плотников "Украина не заинтересована в присвоении территорий Курской области" — МИД Украины Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
ВС РФ уверенно идут к Покровску и вынуждают ВСУ оставлять территории до Угледара
В США прокомментировали уничтожение трех батарей Patriot на Украине
Что будет с интернетом и компьютерами в России после вступления в силу IT-санкций США с 12 сентября
Что будет с интернетом и компьютерами в России после вступления в силу IT-санкций США с 12 сентября
Последние материалы
Собаки могут помнить хозяев спустя несколько лет
Тренировка до отказа мышц: когда это действительно необходимо
Aktuality: медведь напал на туриста в Словакии
Frontiers in Nutrition: веганская диета самая эффективная для похудения
Жительница Челябинска потеряла 1,35 млн рублей при попытке заменить полис ОМС
В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются
NTV: российские туристы пострадали от камнепада в Турции
Симптомы аллергии на воду и трудности жизни с этой болезнью
Applied Animal Behaviour Science: лошади осознают последствия своих действий
OneTwoTrip: туристы рассказали, что портит впечатление от апартаментов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.