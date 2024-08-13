Некоторые огородники с опытом могут даже не подозревать, что у кого-то возникают реальные трудности с плодоношением кабачков.
Эта культура считается настолько простой в выращивании, что иногда забывают о самых элементарных правилах ухода. Это неприемлемо.
В результате кабачки могут полностью остановить свой рост.
Кабачки начинают плодоносить одними из первых и продолжают до поздней осени. Ожидать, что в почве будет достаточно питательных веществ на весь период, не стоит.
Поэтому регулярные подкормки необходимы.
Если не собирать кабачки регулярно, то новые плоды будут появляться медленно и в малом количестве. Снимать урожай нужно вовремя.
Кабачкам требуется больше воды, чем многим другим растениям, для активного роста и плодоношения. Недостаток влаги может привести к прекращению плодоношения или даже гибели растений.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.