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Почему не растут кабачки: раскрываем секреты успешного выращивания и спасения вашего урожая

Почему не растут кабачки
1:04
Садоводство

Некоторые огородники с опытом могут даже не подозревать, что у кого-то возникают реальные трудности с плодоношением кабачков.

Почему не растут кабачки
Фото: Freepik is licensed under Free license

Эта культура считается настолько простой в выращивании, что иногда забывают о самых элементарных правилах ухода. Это неприемлемо.

В результате кабачки могут полностью остановить свой рост.

Какие ошибки приводят к этому?

Питательные вещества

Кабачки начинают плодоносить одними из первых и продолжают до поздней осени. Ожидать, что в почве будет достаточно питательных веществ на весь период, не стоит.

Поэтому регулярные подкормки необходимы.

Сбор урожая

Если не собирать кабачки регулярно, то новые плоды будут появляться медленно и в малом количестве. Снимать урожай нужно вовремя.

Полив

Кабачкам требуется больше воды, чем многим другим растениям, для активного роста и плодоношения. Недостаток влаги может привести к прекращению плодоношения или даже гибели растений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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