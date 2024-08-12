Останется даже на следующий сезон: как правильно хранить лук

Лук нужно хранить в тёмном и сухом месте

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш лук быстро портится? Правильное хранение этого овоща — залог сохранения его вкусовых качеств. Давайте разберемся, как сохранить лук свежим на протяжении всей зимы!

Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

Лук лучше всего хранить в темном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Идеальная температура — около 0-4°C.

Используйте сетки или мешки из натуральных материалов. Пластиковые пакеты не подходят, так как они задерживают влагу.

Регулярно осматривайте лук на наличие гнили или плесени. Удаляйте испорченные головки, чтобы они не повредили остальные.

Не храните рядом с картошкой. Эти овощи выделяют этилен, который ускоряет процесс гниения.

Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться свежим луком даже в самые холодные месяцы!