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Какие насекомые полезны для сада: удивительные факты

Названы насекомые, которые полезны для сада
1:34
Садоводство

Некоторые насекомые приносят большую пользу огороду.

Названы насекомые, которые полезны для сада
Фото: commons.wikimedia.org by Devcore, PDM

Какие насекомые хороши для садоводства

Насекомые играют решающую роль в поддержании здоровья и продуктивности садов. 

Медоносные пчелы жизненно важны, потому что они отвечают за значительное количество опыления. Этот процесс имеет важное значение для размножения многих растений, в том числе и тех, которые дают фрукты и овощи.

Еще одно полезное насекомое — божья коровка. Божья коровка, которую часто называют защитницей растений, является верным союзником в борьбе с вредными насекомыми, такими как тля. Эти маленькие, красочные жуки потребляют большое количество тли и других вредителей, помогая сохранить растения здоровыми.

Как привлечь полезных насекомых в сад

Чтобы привлечь полезных насекомых в свой сад, важно создать среду, которая поддерживает их потребности.

Одним из эффективных способов сделать это является посев нектарсодержащих растений. Горчица, петрушка, тимьян и фацелия — отличный выбор.

Кроме того, для привлечения полезных насекомых также подходят такие травы, как укроп, сельдерей, тмин и кориандр. Эти растения не только улучшают вкус ваших кулинарных блюд, но и служат источником пищи для насекомых, которые помогают бороться с садовыми вредителями.

Создание разнообразного сада тоже может побудить полезных насекомых поселиться. 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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