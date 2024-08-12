Какие насекомые полезны для сада: удивительные факты

Названы насекомые, которые полезны для сада

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Некоторые насекомые приносят большую пользу огороду.

Фото: commons.wikimedia.org by Devcore, PDM

Какие насекомые хороши для садоводства

Насекомые играют решающую роль в поддержании здоровья и продуктивности садов.

Медоносные пчелы жизненно важны, потому что они отвечают за значительное количество опыления. Этот процесс имеет важное значение для размножения многих растений, в том числе и тех, которые дают фрукты и овощи.

Еще одно полезное насекомое — божья коровка. Божья коровка, которую часто называют защитницей растений, является верным союзником в борьбе с вредными насекомыми, такими как тля. Эти маленькие, красочные жуки потребляют большое количество тли и других вредителей, помогая сохранить растения здоровыми.

Как привлечь полезных насекомых в сад

Чтобы привлечь полезных насекомых в свой сад, важно создать среду, которая поддерживает их потребности.

Одним из эффективных способов сделать это является посев нектарсодержащих растений. Горчица, петрушка, тимьян и фацелия — отличный выбор.

Кроме того, для привлечения полезных насекомых также подходят такие травы, как укроп, сельдерей, тмин и кориандр. Эти растения не только улучшают вкус ваших кулинарных блюд, но и служат источником пищи для насекомых, которые помогают бороться с садовыми вредителями.

Создание разнообразного сада тоже может побудить полезных насекомых поселиться.