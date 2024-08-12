Хотите иметь больше анютиных глазок? Освойте их размножение черенками

Лёгкое размножение анютиных глазок: как вырастить их из черенков

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Анютины глазки — одно из самых любимых и популярных цветочных растений в садах и на дачных участках. Эти яркие и неприхотливые многолетники радуют нас своим цветением почти круглый год. Но знаете ли вы, что анютины глазки можно легко размножать черенкованием?

Черенкование анютиных глазок — простой и эффективный способ размножения этих замечательных растений. Такой метод позволяет получить практически неограниченное количество посадочного материала, сохраняющего все качества и характеристики материнского растения.

Когда и как правильно черенковать анютины глазки?

Для размножения анютиных глазок лучше всего использовать зеленые черенки. Их заготавливают в период активного роста — в весенне-летний сезон.

Выбирайте здоровые, хорошо развитые молодые побеги длиной 8-10 см. Обрезайте их секатором или ножницами, аккуратно срезая под узлом листа.

Подготовленные черенки необходимо как можно скорее высадить во влажный субстрат. Оптимальный вариант — смесь торфа, песка и перегноя в равных пропорциях.

Черенки можно укоренять как в открытом грунте, так и в специальных емкостях (например, пластиковых контейнерах) с крышкой. Главное, чтобы они находились в затененном месте и были постоянно умеренно влажными.

Для быстрого и дружного укоренения черенков анютиных глазок можно использовать стимуляторы роста. Например, раствор гетероауксина или корневина. Обработка корневыми стимуляторами повышает шансы на успешное укоренение.

Через 2-3 недели у черенков появятся первые корни. После этого их можно аккуратно высаживать в отдельные горшки или на подготовленные гряды в открытом грунте.

Особенности ухода за укорененными анютиными глазками

Высаженные анютины глазки требуют регулярного и тщательного ухода, пока не окрепнут и не начнут активно развиваться.

Не забывайте поливать их, особенно в жаркую погоду. Регулярно рыхлите почву вокруг растений, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

Для ускорения роста и цветения вносите комплексные минеральные удобрения. Первую подкормку проводят через 2-3 недели после высадки черенков.

Через несколько месяцев ваши черенки анютиных глазок окрепнут и порадуют вас обильным и продолжительным цветением. Теперь вы можете размножать эти популярные растения в любых количествах!