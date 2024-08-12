Высокий урожай без хлопот: достоинства и особенности выращивания стелющихся томатов

Вертикальные или горизонтальные? Почему стоит выбрать стелющиеся томаты

2:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Среди множества сортов томатов особое место занимают стелющиеся (или почвопокровные) разновидности. Эти интересные растения имеют ряд преимуществ, которые по достоинству оценят многие садоводы.

Фото: local tomatoes by liz west from Boxborough, MA, CC BY 2.0

Что такое стелющиеся томаты?

Стелющиеся томаты — это сорта, у которых стебли не вырастают вертикально, а распластываются по земле, образуя густые ковры. Такая особенность роста позволяет им прекрасно адаптироваться к разным климатическим условиям и почвам.

Основные достоинства стелющихся томатов:

Высокая урожайность. Стелющиеся томаты способны давать гораздо больше плодов, чем традиционные вертикально растущие растения. Это связано с тем, что в горизонтальном положении на одном кусте может образовываться до 50 плодовых кистей.

Компактность. Стелющиеся томаты не требуют высоких шпалер или сложных конструкций для опоры. Они хорошо чувствуют себя даже на небольших участках, вьясь по земле.

Устойчивость к болезням. Плоды стелющихся томатов практически не подвержены загниванию, так как они не соприкасаются с землей. Кроме того, эти растения более устойчивы к заболеваниям, поражающим надземные части.

Лёгкий уход. Стелющиеся томаты не требуют частого пасынкования и формирования. Достаточно периодически подвязывать их ветви, чтобы они не запутывались.

Особенности выращивания стелющихся томатов

Несмотря на все преимущества, стелющимся томатам всё же необходимо создать соответствующие условия, чтобы они чувствовали себя комфортно и давали стабильно высокие урожаи.

Для начала следует выбрать хорошо освещенное и защищенное от ветра место. Почва должна быть плодородной, структурной и с хорошим дренажом.

Рассаду стелющихся томатов высаживают в грунт пораньше, как только позволяют погодные условия. Их корневая система располагается близко к поверхности, поэтому растения можно еще и окучивать, чтобы они образовывали дополнительные корни.

Важно обеспечить равномерный полив и регулярные подкормки. Особенно ценны будут калийные и фосфорные удобрения, которые стимулируют цветение и плодоношение.

Стелющиеся томаты наилучшим образом раскрывают свой потенциал, если их выращивать в малообъемных (высотой до 20 см) грядках или контейнерах. Таким образом вы сможете максимально использовать ограниченное пространство участка.

Итак, стелющиеся томаты — это настоящая находка для дачников, ценящих высокую урожайность при минимальных трудозатратах. Попробуйте эти замечательные растения на своем участке!