Как вырастить персиковое дерево: полезные советы

Все нюансы по выращиванию персикового дерева

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы можете вырастить персиковое дерево в своем саду, для этого следуйте нижеприведенным советам.

Фото: commons.wikimedia.org by Yair Haklai, CC BY-SA 3.0

Как вырастить персиковое дерево

Чтобы успешно вырастить персиковое дерево, начните с тщательного полива посадочной ямы. Далее поместите саженец в лунку и закрепите его опорным колышком. Следите за тем, чтобы корневая шейка располагалась на высоте 3-4 см над уровнем земли.

Если посадка происходит осенью, обрежьте почти все боковые ветки. После посадки полейте персиковое дерево двумя ведрами воды. Персиковые деревья требуют базового ухода, включая прополку, обрезку, полив и подкормку.

Молодые саженцы нуждаются в дополнительном внимании, например, в укрытии зимой. Выполните глубокий полив за несколько дней до первых осенних заморозков, чтобы подготовить дерево к зиме.

Персиковые деревья могут хорошо расти не со всеми деревьями. Избегайте их посадки рядом с яблонями и грушами, так как они имеют схожие болезни и вредителей, что может негативно сказаться на здоровье персика.