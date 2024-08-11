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Как вырастить персиковое дерево: полезные советы

Все нюансы по выращиванию персикового дерева
1:12
Садоводство

Вы можете вырастить персиковое дерево в своем саду, для этого следуйте нижеприведенным советам.

Все нюансы по выращиванию персикового дерева
Фото: commons.wikimedia.org by Yair Haklai, CC BY-SA 3.0

Как вырастить персиковое дерево

Чтобы успешно вырастить персиковое дерево, начните с тщательного полива посадочной ямы. Далее поместите саженец в лунку и закрепите его опорным колышком. Следите за тем, чтобы корневая шейка располагалась на высоте 3-4 см над уровнем земли.

Если посадка происходит осенью, обрежьте почти все боковые ветки. После посадки полейте персиковое дерево двумя ведрами воды. Персиковые деревья требуют базового ухода, включая прополку, обрезку, полив и подкормку.

Молодые саженцы нуждаются в дополнительном внимании, например, в укрытии зимой. Выполните глубокий полив за несколько дней до первых осенних заморозков, чтобы подготовить дерево к зиме.

Персиковые деревья могут хорошо расти не со всеми деревьями. Избегайте их посадки рядом с яблонями и грушами, так как они имеют схожие болезни и вредителей, что может негативно сказаться на здоровье персика.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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