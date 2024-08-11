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Огород страдает от засухи? Распознаём главные симптомы острого дефицита воды

Что говорит о критической нехватке влаги в огороде
2:19
Садоводство » Советы

Вода является одним из важнейших элементов для полноценного роста и развития растений на огороде. Но не всегда легко определить, когда в почве наблюдается острый дефицит влаги. Разберёмся, на какие признаки следует обращать внимание, чтобы вовремя понять, что растениям срочно требуется полив.

Что говорит о критической нехватке влаги в огороде
Фото: Own work by Srl, CC BY-SA 3.0

Увядание листьев

Пожалуй, самый наглядный признак нехватки влаги — увядание и поникание листьев на огородных культурах. Это происходит потому, что растения начинают экономить влагу, сворачивая листовые пластины, чтобы уменьшить поверхность испарения. Если листья поникли и стали дряблыми, значит, почва серьезно обезвожена.

Изменение окраски листьев

Когда в грунте не хватает влаги, листья огородных растений могут изменять свою окраску. Они могут становиться более бледными, приобретать землистый или сероватый оттенок. У некоторых культур листья могут краснеть или желтеть раньше положенного срока. Такая реакция является сигналом о необходимости срочного полива.

Замедление роста

Дефицит влаги ведет к ощутимому замедлению роста и развития растений. Они перестают наращивать зеленую массу, не формируют новые листья, цветы и плоды. В результате они выглядят слабыми и отстают в росте от нормально развивающихся соседей.

Трещины на почве

Если на поверхности грядок образуются заметные трещины, это верный признак иссушения грунта. Поскольку влага в почве испаряется, она пересыхает и начинает растрескиваться. Такая ситуация говорит о том, что растения срочно нуждаются во влаге.

Увядание и опадение завязей

Нехватка воды очень негативно сказывается на формировании и развитии плодов. Под ее воздействием завязи могут преждевременно увядать и опадать, не успев сформироваться. Это приводит к потере части урожая.

Если вы заметили у своих растений хотя бы один из этих тревожных симптомов, не медлите с поливом. Регулярно осматривайте состояние грунта и растений, чтобы вовремя распознать острую нехватку влаги и восполнить её.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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