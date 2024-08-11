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Плоды перца подвержены гниению? Называем 7 главных факторов, которые этому способствуют

Перец на кустах гниёт: разбираемся, что стоит за этим неприятным явлением
2:21
Садоводство » Овощи

Столкнувшись с неприятной проблемой гниения плодов перца, многие дачники теряются в догадках — что же стало причиной этого неприятного явления. Разберёмся, какие основные факторы могут вызывать загнивание перца на кустах.

Избыточный полив

Одна из основных причин гниения плодов перца — чрезмерное переувлажнение грунта. Когда корни растения находятся в застоявшейся воде, это вызывает кислородное голодание и приводит к загниванию перца. Необходимо следить, чтобы почва не переувлажнялась.

Низкие температуры

Перец плохо переносит похолодания, особенно в период плодоношения. Если температура воздуха опускается ниже +15°C, это может спровоцировать загнивание завязавшихся плодов. Важно обеспечивать растениям комфортный температурный режим.

Загущенность посадок

Тесное соседство кустов перца нарушает воздухообмен и создает влажный микроклимат, что способствует развитию различных грибковых болезней. В загущенных посадках перец более подвержен гниению.

Механические повреждения

Любые механические повреждения плодов, будь то удары, порезы или проколы, значительно увеличивают риск их загнивания. Повреждения создают "ворота" для проникновения болезнетворных микроорганизмов.

Недостаток кальция

Нехватка кальция в питании растений является еще одной причиной гниения перца. Кальций отвечает за формирование прочных клеточных стенок плодов, при его дефиците они становятся более уязвимыми к загниванию.

Поражение болезнями

Гниение перца может быть вызвано различными грибковыми заболеваниями, такими как фитофтороз, антракноз или бактериальная пятнистость. Здоровью плодов угрожают и вредители, например, трипсы или паутинный клещ.

Чтобы предотвратить загнивание перца на кустах, необходимо следить за поддержанием оптимального водного и температурного режима, избегать загущения посадок, обеспечивать дополнительное питание кальцием, а также своевременно бороться с вредителями и болезнями. Комплексный подход к профилактике поможет получить здоровый, обильный урожай перца.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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