Плоды перца подвержены гниению? Называем 7 главных факторов, которые этому способствуют

Столкнувшись с неприятной проблемой гниения плодов перца, многие дачники теряются в догадках — что же стало причиной этого неприятного явления. Разберёмся, какие основные факторы могут вызывать загнивание перца на кустах.
Одна из основных причин гниения плодов перца — чрезмерное переувлажнение грунта. Когда корни растения находятся в застоявшейся воде, это вызывает кислородное голодание и приводит к загниванию перца. Необходимо следить, чтобы почва не переувлажнялась.
Перец плохо переносит похолодания, особенно в период плодоношения. Если температура воздуха опускается ниже +15°C, это может спровоцировать загнивание завязавшихся плодов. Важно обеспечивать растениям комфортный температурный режим.
Тесное соседство кустов перца нарушает воздухообмен и создает влажный микроклимат, что способствует развитию различных грибковых болезней. В загущенных посадках перец более подвержен гниению.
Любые механические повреждения плодов, будь то удары, порезы или проколы, значительно увеличивают риск их загнивания. Повреждения создают "ворота" для проникновения болезнетворных микроорганизмов.
Нехватка кальция в питании растений является еще одной причиной гниения перца. Кальций отвечает за формирование прочных клеточных стенок плодов, при его дефиците они становятся более уязвимыми к загниванию.
Гниение перца может быть вызвано различными грибковыми заболеваниями, такими как фитофтороз, антракноз или бактериальная пятнистость. Здоровью плодов угрожают и вредители, например, трипсы или паутинный клещ.
Чтобы предотвратить загнивание перца на кустах, необходимо следить за поддержанием оптимального водного и температурного режима, избегать загущения посадок, обеспечивать дополнительное питание кальцием, а также своевременно бороться с вредителями и болезнями. Комплексный подход к профилактике поможет получить здоровый, обильный урожай перца.
Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.