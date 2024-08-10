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Мучнистая роса на огурцах: 8 ключевых причин, по которым появляется эта болезнь

Основные причины мучнистой росы на огурцах
2:28
Садоводство » Овощи

Мучнистая роса — одно из самых распространённых грибковых заболеваний, поражающих огурцы. Эта болезнь может серьезно повредить урожай, снизив качество и количество плодов. Если вы столкнулись с проблемой мучнистой росы на своих огурцах, важно разобраться в основных причинах её появления.

Основные причины мучнистой росы на огурцах
Фото: commons.wikimedia.org by Christian Hummert, CC BY-SA 3.0

Высокая влажность воздуха

Одна из главных предпосылок для развития мучнистой росы — избыточная влажность воздуха. Этот гриб предпочитает прохладную, влажную среду. Если в теплице или на грядке наблюдается плохая циркуляция воздуха и высокая влажность, риск заражения мучнистой росой значительно возрастает.

Избыточное азотное питание

Чрезмерное использование азотных удобрений может стать причиной появления мучнистой росы. Избыток азота в растении приводит к слишком бурному зеленому росту, что ослабляет сопротивляемость болезням. Кроме того, переизбыток азота снижает устойчивость огурцов к стрессам.

Недостаток солнечного света

Огурцам необходимо достаточное количество солнечного света для нормального развития. Недостаток освещения, например, в затененных теплицах, создает благоприятные условия для развития мучнистой росы. Больные растения становятся более восприимчивыми к грибковым заболеваниям.

Чрезмерное загущение посадок

Высокая плотность посадки огурцов затрудняет доступ воздуха и света к нижним ярусам растений. Это приводит к образованию более влажного микроклимата, что способствует распространению мучнистой росы. Загущение также ослабляет иммунитет растений.

Неблагоприятные погодные условия

Резкие перепады температуры, повышенная влажность воздуха или почвы, а также похолодание могут спровоцировать появление мучнистой росы. Стрессовые условия снижают устойчивость огурцов к грибковым инфекциям.

Чтобы предотвратить заболевание мучнистой росой, необходимо создать для огурцов оптимальные условия выращивания: контролировать влажность воздуха, соблюдать нормы внесения удобрений, обеспечивать достаточное освещение и правильную плотность посадки. Эти меры помогут укрепить иммунитет растений и снизить риск развития опасного грибкового заболевания.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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