Предотвратите проблемы у деревьев, распознав дефицит магния вовремя

Важность магния для деревьев: как определить и исправить его нехватку

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Магний — важнейший минеральный элемент, необходимый для здорового роста и развития деревьев. Недостаток этого элемента может привести к серьёзным проблемам в жизни вашего зелёного питомца. Как распознать дефицит магния в древесном организме и что с этим делать?

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 4.0

Визуальные признаки нехватки магния

Одним из первых симптомов нехватки магния является изменение окраски листвы. Листья начинают желтеть, а желтизна распространяется от кончиков и краев листовых пластин к центру. При сильном дефиците магния листья могут даже приобрести красноватый оттенок.

Кроме того, заметно замедляется рост дерева, побеги становятся короче, а листья мельче. В некоторых случаях наблюдается преждевременное опадение листвы.

Нарушение структуры и формы листьев также может свидетельствовать о дефиците магния. Листья могут становиться хрупкими, сморщиваться или деформироваться.

Почему деревьям не хватает магния?

Основная причина недостатка магния кроется в особенностях почвы. Магний вымывается из кислых и песчаных грунтов, а также при переувлажнении или засухе. Кроме того, избыток других элементов, таких как калий или кальций, может препятствовать усвоению магния.

Немаловажную роль играет возраст дерева. Пожилые деревья, как и молодые саженцы, более подвержены дефициту магния, поскольку их потребности в этом элементе выше.

Что делать, если дереву не хватает магния?

Если вы заметили симптомы нехватки магния, необходимо незамедлительно принять меры. Начните с анализа почвы, чтобы определить ее кислотность и состав. Затем внесите в грунт специальные магниевые удобрения или известковые материалы, чтобы повысить pH.

Можно также опрыскивать деревья магниевыми растворами или вносить их в прикорневую зону. Это поможет быстро восполнить дефицит.

Регулярный контроль состояния деревьев и своевременная коррекция питания позволят сохранить их здоровье и продлить жизнь. Берегите своих зелёных друзей!