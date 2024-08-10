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Можно лишиться урожая: 3 ошибки при поливе перца в августе, которых нельзя допускать

Ни в коем случае не делайте этого с поливом перца в августе
2:10
Садоводство » Овощи

Август -ответственная пора для огородников, выращивающих перец. Именно в этот период культура нуждается в особом уходе, чтобы порадовать вас щедрым урожаем. Одна из самых распространенных и критичных ошибок — неправильный полив перца. Каких действий в августе категорически нельзя допускать?

Ни в коем случае не делайте этого с поливом перца в августе
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Ошибка №1. Полив в жаркую погоду

В жаркие августовские дни многие дачники спешат как можно чаще и обильнее поливать перец, чтобы растения не засохли. Однако это большая ошибка! Обильный полив в жару может вызвать ожоги листьев и стеблей, приводя к их гибели. Кроме того, это чревато загниванием корневой системы.

Правило: поливайте перец только в утренние или вечерние часы, когда солнце не печет так сильно. Лучше сделать 1-2 обильных полива в неделю, чем ежедневно окатывать растения.

Ошибка №2. Неравномерный полив

Если вы поливаете перец неравномерно, недодавая влаги отдельным участкам грядки, это приводит к крайне негативным последствиям. Растения начинают быстро стареть, плоды мельчают и осыпаются.

Правило: убедитесь, что влага равномерно распределяется по всей площади, занятой перцем. Делайте небольшие лунки по краям каждого куста, чтобы вода быстрее впитывалась в почву.

Ошибка №3. Прекращение полива

Многие дачники ошибочно думают, что к концу лета перец можно оставить "на произвол судьбы" и прекратить его полив. Это грубейшая ошибка! Растения как раз в этот период особенно нуждаются во влаге, чтобы сформировать и вызреть плоды.

Правило: поливайте перец равномерно и регулярно вплоть до самых заморозков. Недостаток влаги приведет к тому, что плоды просто осыплются с кустов.

Помните, что соблюдение этих простых правил полива — залог высокого и качественного урожая перца. Не допускайте фатальных ошибок в августе — и ваши растения щедро отблагодарят вас!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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