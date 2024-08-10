Компостирование - отличный способ превратить органические отходы сада и огорода в ценное удобрение. Однако далеко не все знают, что не все материалы можно безопасно добавлять в компостную кучу. Некоторые из них могут не только испортить весь компост, но и нанести вред окружающей среде. Давайте разберёмся, что категорически нельзя класть в компост.
Пищевые жиры, растительные масла, мясо, рыба, яичная скорлупа и другие продукты животного происхождения - идеальная среда для размножения вредных бактерий. Они будут источником неприятного запаха и привлекать грызунов, насекомых, птиц. В итоге такой компост будет непригоден для использования на грядках.
Растительные остатки, пораженные различными грибковыми заболеваниями, вирусами или поврежденные вредителями, также категорически нельзя помещать в компост. Это приведет к распространению болезней и вредителей на здоровые растения.
Сорные травы с созревшими семенами будут только способствовать их распространению, засоряя при этом весь компост. Лучше всего сжигать или выбрасывать такие отходы, чтобы не допустить засорения грядок.
Экскременты домашних животных могут содержать опасные бактерии и паразитов, способные нанести вред здоровью человека. Поэтому их ни в коем случае нельзя класть в компост.
Пластик, резина, синтетические ткани, лакированная бумага и другие подобные материалы не разлагаются в компостной куче. Они будут лишь загрязнять компост, делая его непригодным для использования.
Как видите, неправильный подход к компостированию может свести на нет все ваши усилия. Поэтому четко усвойте, что в компост категорически нельзя добавлять все вышеперечисленные материалы. Соблюдение этих простых правил поможет вам получать качественный и полезный компост для ваших растений.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.