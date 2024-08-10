Что категорически запрещено класть в компостную кучу: распространённые ошибки дачников

Вещи, которые ни в коем случае нельзя добавлять в компост

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Компостирование - отличный способ превратить органические отходы сада и огорода в ценное удобрение. Однако далеко не все знают, что не все материалы можно безопасно добавлять в компостную кучу. Некоторые из них могут не только испортить весь компост, но и нанести вред окружающей среде. Давайте разберёмся, что категорически нельзя класть в компост.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Жиры, масла и продукты животного происхождения

Пищевые жиры, растительные масла, мясо, рыба, яичная скорлупа и другие продукты животного происхождения - идеальная среда для размножения вредных бактерий. Они будут источником неприятного запаха и привлекать грызунов, насекомых, птиц. В итоге такой компост будет непригоден для использования на грядках.

Больные и пораженные растения

Растительные остатки, пораженные различными грибковыми заболеваниями, вирусами или поврежденные вредителями, также категорически нельзя помещать в компост. Это приведет к распространению болезней и вредителей на здоровые растения.

Сорняки с семенами

Сорные травы с созревшими семенами будут только способствовать их распространению, засоряя при этом весь компост. Лучше всего сжигать или выбрасывать такие отходы, чтобы не допустить засорения грядок.

Кошачий и собачий помет

Экскременты домашних животных могут содержать опасные бактерии и паразитов, способные нанести вред здоровью человека. Поэтому их ни в коем случае нельзя класть в компост.

Синтетические материалы

Пластик, резина, синтетические ткани, лакированная бумага и другие подобные материалы не разлагаются в компостной куче. Они будут лишь загрязнять компост, делая его непригодным для использования.

Как видите, неправильный подход к компостированию может свести на нет все ваши усилия. Поэтому четко усвойте, что в компост категорически нельзя добавлять все вышеперечисленные материалы. Соблюдение этих простых правил поможет вам получать качественный и полезный компост для ваших растений.