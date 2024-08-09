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Кабачки не радуют урожаем? Повысьте его с помощью подкормок бором и йодом

Применение бора и йода поможет обеспечить богатый урожай кабачков
2:14
Садоводство » Овощи

Многие огородники сталкиваются с тем, что их кабачки, несмотря на все усилия, дают невысокие урожаи. В чем же причина? Как показывает практика, одной из основных проблем часто становится недостаток в почве микроэлементов, таких как бор и йод. Однако восполнить этот дефицит довольно просто и эффективно.

Роль бора и йода для кабачков

Бор и йод играют ключевую роль в формировании высоких и стабильных урожаев кабачков. Эти микроэлементы отвечают за:

  • Интенсивный рост и развитие растений
  • Закладку и формирование большого количества завязей
  • Активное цветение, опыление и плодообразование
  • Качество и лежкость плодов

Недостаток бора и йода в почве или их недостаточное усвоение растениями приводит к серьезным проблемам: замедлению роста, слабому цветению, осыпанию завязей и, как следствие, к низким урожаям кабачков.

Как компенсировать дефицит бора и йода?

Восполнить нехватку этих микроэлементов можно с помощью простых и доступных агроприёмов:

1. Внесение минеральных удобрений, содержащих бор и йод
Отличный вариант — специальные комплексные удобрения для овощных культур, обогащенные микроэлементами. Их можно вносить как в виде корневых, так и листовых подкормок.

2. Применение борной кислоты и йодированной соли
Борную кислоту разводят в воде и опрыскивают растения. Йодированную соль можно растворить в воде и полить ею приствольные круги. Это обеспечит доступность микроэлементов для корневой системы.

3. Использование природных источников бора и йода
Отличные природные источники этих микроэлементов — золы древесных пород, морские водоросли, сухие морские грибы. Их можно вносить в почву перед посадкой или использовать для подкормок.

Благодаря этим простым агроприемам вы сможете восполнить недостаток бора и йода и добиться высокого и стабильного урожая кабачков. Попробуйте!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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