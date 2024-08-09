Многие огородники сталкиваются с тем, что их кабачки, несмотря на все усилия, дают невысокие урожаи. В чем же причина? Как показывает практика, одной из основных проблем часто становится недостаток в почве микроэлементов, таких как бор и йод. Однако восполнить этот дефицит довольно просто и эффективно.
Бор и йод играют ключевую роль в формировании высоких и стабильных урожаев кабачков. Эти микроэлементы отвечают за:
Недостаток бора и йода в почве или их недостаточное усвоение растениями приводит к серьезным проблемам: замедлению роста, слабому цветению, осыпанию завязей и, как следствие, к низким урожаям кабачков.
Восполнить нехватку этих микроэлементов можно с помощью простых и доступных агроприёмов:
1. Внесение минеральных удобрений, содержащих бор и йод
Отличный вариант — специальные комплексные удобрения для овощных культур, обогащенные микроэлементами. Их можно вносить как в виде корневых, так и листовых подкормок.
2. Применение борной кислоты и йодированной соли
Борную кислоту разводят в воде и опрыскивают растения. Йодированную соль можно растворить в воде и полить ею приствольные круги. Это обеспечит доступность микроэлементов для корневой системы.
3. Использование природных источников бора и йода
Отличные природные источники этих микроэлементов — золы древесных пород, морские водоросли, сухие морские грибы. Их можно вносить в почву перед посадкой или использовать для подкормок.
Благодаря этим простым агроприемам вы сможете восполнить недостаток бора и йода и добиться высокого и стабильного урожая кабачков. Попробуйте!
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.