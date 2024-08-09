Почему нельзя быть соседом озимому чесноку? Культуры, которым не место рядом с ним

Какие культуры нельзя сажать перед озимым чесноком и почему

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие огородники знают, что озимый чеснок — достаточно капризная культура, требующая особого подхода к выращиванию. И одним из важнейших факторов успеха является правильно организованный севооборот. Ведь именно нарушение этого важного правила становится частой причиной низких урожаев чеснока.

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Так после каких культур категорически нельзя сажать озимый чеснок? И какие ошибки в этом вопросе допускают многие садоводы?

Семейство пасленовых

Пожалуй, главное табу для озимого чеснока — это предшественники из семейства пасленовых. К этой группе относятся томаты, перец, баклажаны и картофель. Дело в том, что эти культуры оставляют после себя в почве большое количество патогенных бактерий и грибков, которые поражают чеснок. В первую очередь речь идет о фузариозе — опасном заболевании, способном полностью погубить урожай.

Зерновые культуры

Ещё одна группа нежелательных предшественников для озимого чеснока — зерновые культуры, такие как пшеница, ячмень, овес. Дело в том, что эти растения также оставляют после себя в почве большое количество патогенной микрофлоры, которая губительно действует на чеснок. Кроме того, они истощают почву, в то время как чеснок нуждается в обогащенных, плодородных грунтах.

Капустные культуры

Несмотря на то, что капустные культуры — брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста — не относятся к семейству пасленовых, их также не рекомендуется высаживать перед озимым чесноком. Дело в том, что эти растения активно потребляют из почвы серу, а чесноку она крайне необходима. Поэтому после капусты чеснок будет страдать от дефицита серы.

Бобовые культуры

Ещё одна группа нежелательных предшественников для озимого чеснока — бобовые растения, такие как горох, фасоль, бобы. Они оставляют после себя очень рыхлую структуру грунта, в которой чесноку тяжело укореняться и формировать полноценные головки.

Как видите, ошибок в выборе культур-предшественников для озимого чеснока может быть немало. Поэтому, планируя посадку этой культуры, тщательно продумывайте схему севооборота. Это поможет вам получить по-настоящему высокие и качественные урожаи!