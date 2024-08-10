5 ароматных цветов для вашего сада: посадите их обязательно

Названы самые ароматные цветы для сада

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Некоторые цветы обладают удивительными ароматами, которые могут наполнить весь ваш сад.

Фото: commons.wikimedia.org by Keith Pomakis, CC BY-SA 3.0

Пионы

Пионы обладают прекрасным ароматом, который распространяется по всему саду весной и в начале лета. Выращивание пионов не представляет сложности. Можно выбрать пионы с розовыми, белыми, фиолетовыми цветами.

Сирень

Сирень — очень ароматный кустарник, который цветет весной. Он выглядит красиво и имеет разную окраску — белую, бордовую, фиолетовую, розовую. Если вы посадите эти многоствольные кустарники в саду, то будете поражены их ярким ароматом и внешним видом.

Лилия

Лилия обладает насыщенным ароматом, который появляется в ночное время. Также можно выбрать разные виды растений — по форме и цвету. Однако стоит помнить, что этот цветок токсичен для домашних животных.

Фрезия

Фрезия бывает разных оттенков — розового, лавандового, фиолетового, желтого, оранжевого, красного. Это весеннее растение с приятным ароматом.

Флокс

Флоксы обладают очень приятным ароматом, который раскрывается в саду в вечернее время.