Некоторые цветы обладают удивительными ароматами, которые могут наполнить весь ваш сад.
Пионы обладают прекрасным ароматом, который распространяется по всему саду весной и в начале лета. Выращивание пионов не представляет сложности. Можно выбрать пионы с розовыми, белыми, фиолетовыми цветами.
Сирень — очень ароматный кустарник, который цветет весной. Он выглядит красиво и имеет разную окраску — белую, бордовую, фиолетовую, розовую. Если вы посадите эти многоствольные кустарники в саду, то будете поражены их ярким ароматом и внешним видом.
Лилия обладает насыщенным ароматом, который появляется в ночное время. Также можно выбрать разные виды растений — по форме и цвету. Однако стоит помнить, что этот цветок токсичен для домашних животных.
Фрезия бывает разных оттенков — розового, лавандового, фиолетового, желтого, оранжевого, красного. Это весеннее растение с приятным ароматом.
Флоксы обладают очень приятным ароматом, который раскрывается в саду в вечернее время.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.