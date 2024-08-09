Эксперт по садоводству Волкова назвала две причины, по которым огурцы вырастают кривыми

Огурцы могут вырасти кривыми по двум причинам

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала о причинах, по которым огурцы могут вырасти кривыми.

Фото: creativecommons.org by Marrik, CC BY-SA 4.0

"Первая причина, почему искривились огурцы, — это недоопыление. Вторая — резкий стресс, обычно температурный. Допустим, было тепло, а потом вдруг похолодание с дождями, и наоборот", — заявила специалист.

Как сообщает сайт Москва24, чтобы защитить огурцы от перепадов температур, эксперт посоветовала закрывать их на ночь и в дождливую, холодную погоду.

Для привлечения пчёл или каких-то иных насекомых-опылителей, можно рядом с огурцами посадить морковник. И главное, не забывать открывать грядку, чтобы у насекомых был доступ. Этот способ подходит и для теплиц. А ещё можно отдавать предпочтение партенокарпическим огурцам, не требующим опыления.