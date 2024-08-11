Секреты урожая: почему опытные огородники начинают подготовку почвы в августе
Что внести на грядки после уборки урожая
1:06
По мнению опытных огородников, начинать подготовку почвы к новому сезону следует уже в августе.
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unporte
Причем не обязательно использовать навоз и другие популярные добавки. Есть более простой способ восстановления плодородного слоя почвы — костная мука.
Костная мука
Эта натуральная добавка содержит фосфор и кальций, необходимые для получения богатого урожая. Помимо этого, она улучшает структуру почвы, делая её рыхлой и способной к воздухо- и влагопроницаемости.
Инструкция по применению
- Сначала проведите прополку, затем взрыхлите почву.
- Вносите удобрение в сухом виде, из расчета 100-200 граммов на квадратный метр.
- После внесения разрыхлите почву на глубину 5-10 см с помощью граблей.
- Затем полейте почву, чтобы ускорить усвоение полезных веществ.
Костную муку можно также добавлять вместе с компостом или перегноем.
Дачники утверждают, что это удобрение по своим качествам превосходит даже навоз.
Новости о саде и цветах
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
*