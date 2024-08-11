Секреты урожая: почему опытные огородники начинают подготовку почвы в августе

Что внести на грядки после уборки урожая

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

По мнению опытных огородников, начинать подготовку почвы к новому сезону следует уже в августе.

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Причем не обязательно использовать навоз и другие популярные добавки. Есть более простой способ восстановления плодородного слоя почвы — костная мука.

Костная мука

Эта натуральная добавка содержит фосфор и кальций, необходимые для получения богатого урожая. Помимо этого, она улучшает структуру почвы, делая её рыхлой и способной к воздухо- и влагопроницаемости.

Инструкция по применению

Сначала проведите прополку, затем взрыхлите почву. Вносите удобрение в сухом виде, из расчета 100-200 граммов на квадратный метр. После внесения разрыхлите почву на глубину 5-10 см с помощью граблей. Затем полейте почву, чтобы ускорить усвоение полезных веществ.

Костную муку можно также добавлять вместе с компостом или перегноем.

Дачники утверждают, что это удобрение по своим качествам превосходит даже навоз.