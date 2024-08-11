Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
39-летний Элиуд Кипчоге из Кении сошёл с марафонской дистанции на Играх-2024
Tesla прекратила приём заказов на самую дешёвую версию Cybertruck
Простые рецепты приготовления вкусной капусты
Три самых сильных породы собак
Как часто нужно мыть руки для защиты от бактерий
Поставят на конвеер: "Роскосмос" сообщил о старте серийного производства спутников
Три средства для отбеливания подоконника до состояния нового
Создание крупнейшего в Европе литиевого рудника спровоцировало бунт
Цикорий: польза и вред для вашего здоровья

Секреты урожая: почему опытные огородники начинают подготовку почвы в августе

Что внести на грядки после уборки урожая
1:06
Садоводство

По мнению опытных огородников, начинать подготовку почвы к новому сезону следует уже в августе.

Что внести на грядки после уборки урожая
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unporte

Причем не обязательно использовать навоз и другие популярные добавки. Есть более простой способ восстановления плодородного слоя почвы — костная мука.

Костная мука

Эта натуральная добавка содержит фосфор и кальций, необходимые для получения богатого урожая. Помимо этого, она улучшает структуру почвы, делая её рыхлой и способной к воздухо- и влагопроницаемости.

Инструкция по применению

  1. Сначала проведите прополку, затем взрыхлите почву.
  2. Вносите удобрение в сухом виде, из расчета 100-200 граммов на квадратный метр.
  3. После внесения разрыхлите почву на глубину 5-10 см с помощью граблей.
  4. Затем полейте почву, чтобы ускорить усвоение полезных веществ.

Костную муку можно также добавлять вместе с компостом или перегноем.

Дачники утверждают, что это удобрение по своим качествам превосходит даже навоз.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке

Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.

Домашние малосольные огурцы: готовим их прямо в трёхлитровой банке
О чём нужно помнить перед заморозкой баклажанов на зиму?
Семь важных правил заморозки баклажанов на зиму: они получатся вкусными и надолго сохранятся
Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"
Вселенная против вас? Проверьте свою дату рождения на удачу
Взятие Курчатовской АЭС — смысл операции ВСУ в Курской области Дмитрий Плотников Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
В ответ на атаку на Курскую область Россия может высадиться на Аляске. Мнение военного эксперта Перенджиева
Как приготовить слоёную яичницу: пошаговый рецепт необычного и аппетитного утреннего блюда
Закатываете банки впервые? Прочтите эту инструкцию, чтобы сделать всё правильно
Закатываете банки впервые? Прочтите эту инструкцию, чтобы сделать всё правильно
Последние материалы
39-летний Элиуд Кипчоге из Кении сошёл с марафонской дистанции на Играх-2024
Tesla прекратила приём заказов на самую дешёвую версию Cybertruck
Простые рецепты приготовления вкусной капусты
Что внести на грядки после уборки урожая
Три самых сильных породы собак
Как часто нужно мыть руки для защиты от бактерий
Поставят на конвеер: "Роскосмос" сообщил о старте серийного производства спутников
Три средства для отбеливания подоконника до состояния нового
Создание крупнейшего в Европе литиевого рудника спровоцировало бунт
Взятие Курчатовской АЭС — смысл операции ВСУ в Курской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.