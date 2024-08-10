Неопытные дачники часто думают, что сохранность урожая зависит исключительно от качества уборки и условий хранения.
Однако задумываться об этом следует еще на этапе роста овощей, особенно если речь идёт о репчатом луке.
Основной враг лука — луковая муха. Чтобы защитить урожай, необходимо принять профилактические меры. Самое простое средство — смесь древесной золы и горчичного порошка в соотношении 3:1.
Правильный сбор лука значительно увеличивает его шансы на долгое хранение. Лук следует не выдергивать, а выкручивать из земли, подкапывая вилами.
Важно просушить лук и аккуратно обрезать корешки, оставив примерно 8-10 мм.
Лук нужно хранить не в холодильнике, а в сухом, темном и хорошо проветриваемом месте. Идеальны для этого сетки, мешки из натуральной ткани, корзины или плетенки.
Важно хранить лук отдельно от других овощей, особенно картофеля.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.