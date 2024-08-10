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Три золотых правила хранения лука, которые спасут ваш урожай

Как сохранить урожай лука
1:11
Садоводство

Неопытные дачники часто думают, что сохранность урожая зависит исключительно от качества уборки и условий хранения.

Как сохранить урожай лука
Фото: commons.wikimedia.org by Der Messer, CC BY-SA 3.0

Однако задумываться об этом следует еще на этапе роста овощей, особенно если речь идёт о репчатом луке.

Борьба с вредителями

Основной враг лука — луковая муха. Чтобы защитить урожай, необходимо принять профилактические меры. Самое простое средство — смесь древесной золы и горчичного порошка в соотношении 3:1.

Уборка и подготовка

Правильный сбор лука значительно увеличивает его шансы на долгое хранение. Лук следует не выдергивать, а выкручивать из земли, подкапывая вилами.

Важно просушить лук и аккуратно обрезать корешки, оставив примерно 8-10 мм.

Правильное хранение

Лук нужно хранить не в холодильнике, а в сухом, темном и хорошо проветриваемом месте. Идеальны для этого сетки, мешки из натуральной ткани, корзины или плетенки.

Важно хранить лук отдельно от других овощей, особенно картофеля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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