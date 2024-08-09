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Не пропустите: волшебная подкормка для картофеля в последние недели лета

Чем опрыскать ботву картофеля в августе, чтобы размер клубней был на 20% больше
1:08
Садоводство

В конце августа начинается активный сбор урожая картофеля. Однако даже в заключительный месяц лета ещё можно подкормить эту огородную культуру.

Чем опрыскать ботву картофеля в августе, чтобы размер клубней был на 20% больше
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Клубни останутся в грунте минимум до середины, а возможно и до конца сентября. Самое интересное, что именно сейчас садовод может значительно улучшить качество будущего урожая.

Существует эффективная августовская процедура, которая позволяет увеличить размер клубней до 20 %. Чтобы получить крупные, гладкие и аппетитные овощи, необходимо опрыскать ботву картофеля специальным раствором.

Чем подкормить картофель в последние недели лета

Растение нужно обработать самостоятельно приготовленным средством. Для приготовления суперподкормки возьмите стандартное ведро, наполните его водой и добавьте 1 столовую ложку сульфата магния. После перемешивания часть полученной жидкости перелейте в пульверизатор. Затем опрыскайте картофельную ботву.

Положительные результаты процедуры будут заметны при сборе урожая.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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