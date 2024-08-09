Не пропустите: волшебная подкормка для картофеля в последние недели лета

Чем опрыскать ботву картофеля в августе, чтобы размер клубней был на 20% больше

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В конце августа начинается активный сбор урожая картофеля. Однако даже в заключительный месяц лета ещё можно подкормить эту огородную культуру.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Клубни останутся в грунте минимум до середины, а возможно и до конца сентября. Самое интересное, что именно сейчас садовод может значительно улучшить качество будущего урожая.

Существует эффективная августовская процедура, которая позволяет увеличить размер клубней до 20 %. Чтобы получить крупные, гладкие и аппетитные овощи, необходимо опрыскать ботву картофеля специальным раствором.

Чем подкормить картофель в последние недели лета

Растение нужно обработать самостоятельно приготовленным средством. Для приготовления суперподкормки возьмите стандартное ведро, наполните его водой и добавьте 1 столовую ложку сульфата магния. После перемешивания часть полученной жидкости перелейте в пульверизатор. Затем опрыскайте картофельную ботву.

Положительные результаты процедуры будут заметны при сборе урожая.