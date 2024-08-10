Хотите получить сладкий и сочный перец? Правильная подкормка — ключ к успеху! Мы расскажем о простом и эффективном способе, который увеличит ваш урожай.
— 1 стакан куриного помета;
— 10 литров воды.
1. Смешайте куриный помёт с водой в большом ведре.
2. Дайте настояться 3-5 дней.
Поливайте перцы под корень раз в две недели. Этот раствор насытит растения азотом, что способствует активному росту и улучшит вкус плодов.
Не упустите свой шанс получить богатый урожай!
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.