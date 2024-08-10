Урожай перца под контролем: как сделать его вкуснее и слаще за 5 минут

Лучший способ подкормить перец

0:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите получить сладкий и сочный перец? Правильная подкормка — ключ к успеху! Мы расскажем о простом и эффективном способе, который увеличит ваш урожай.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Ингредиенты

— 1 стакан куриного помета;

— 10 литров воды.

Приготовление

1. Смешайте куриный помёт с водой в большом ведре.

2. Дайте настояться 3-5 дней.

Применение

Поливайте перцы под корень раз в две недели. Этот раствор насытит растения азотом, что способствует активному росту и улучшит вкус плодов.

Не упустите свой шанс получить богатый урожай!