Секрет урожайных томатов: подкормите их в августе этим летом и получите рекордный урожай

Август — это время, когда ваши томаты нуждаются в особом внимании. Правильная подкормка в этот период может значительно увеличить урожай и улучшить вкус плодов.
Ингредиенты
— 1 стакан древесной золы;
— 1 стакан куриного помета (или 0,5 стакана коровьего);
— 10 литров воды.
Приготовление
1. Смешайте древесную золу и куриный помет в ведре.
2. Залейте смесь 10 литрами воды.
3. Настой должен настояться 3-5 дней, после чего его можно использовать.
Применение.
Поливайте под корень ваших томатов раз в две недели. Эта подкормка обогатит почву микроэлементами и обеспечит растения необходимыми питательными веществами для активного роста и плодоношения. Не забывайте следить за состоянием растений и корректировать уход в зависимости от погоды!
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