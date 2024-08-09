Секрет урожайных томатов: подкормите их в августе этим летом и получите рекордный урожай

Рецепт подкормки томатов в августе

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Август — это время, когда ваши томаты нуждаются в особом внимании. Правильная подкормка в этот период может значительно увеличить урожай и улучшить вкус плодов.

Фото: flickr.com by Ton Rulkens, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты

— 1 стакан древесной золы;

— 1 стакан куриного помета (или 0,5 стакана коровьего);

— 10 литров воды.

Приготовление

1. Смешайте древесную золу и куриный помет в ведре.

2. Залейте смесь 10 литрами воды.

3. Настой должен настояться 3-5 дней, после чего его можно использовать.

Применение.

Поливайте под корень ваших томатов раз в две недели. Эта подкормка обогатит почву микроэлементами и обеспечит растения необходимыми питательными веществами для активного роста и плодоношения. Не забывайте следить за состоянием растений и корректировать уход в зависимости от погоды!