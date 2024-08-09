Лучшие засухоустойчивые многолетники для вашего сада: советы садоводам

Названы многолетники, которые устойчивы к жаре

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Некоторые растения хорошо переносят даже самую жаркую погоду и засуху. Поэтому их можно посадить в саду, если у вас жаркий климат.

Фото: Own work by ElenaSchifirnet, CC BY-SA 3.0

Какие многолетние растения можно выбрать для сада

Лаванда идеально подходит для теплого и жаркого климата. Растение предпочитает песчаные почвы и не любит повышенный уровень влажности. Вы можете выбрать разные сорта лаванды в зависимости от ваших условий выращивания.

Котовник также является многолетним растением, которое хорошо переносит засуху и сильную жару. Кроме того, котовник привлечет в ваш сад полезных насекомых — опылителей. Пчелы любят фиолетовые цветы и приятный аромат растения.

Лилейник тоже не требует особого ухода. Это растение будет хорошо расти на любом типе почвы и практически не требует ухода. Это многолетнее растение бывает самых разных форм и расцветок.

Петуния является растением, которое хорошо переносит жаркую погоду и будет расти не один сезон. Петунии часто выращивают в подвесных кашпо и контейнерах. Растение любит тепло и много солнечного света.