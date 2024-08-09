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Лучшие засухоустойчивые многолетники для вашего сада: советы садоводам

Названы многолетники, которые устойчивы к жаре

1:14
Садоводство

Некоторые растения хорошо переносят даже самую жаркую погоду и засуху. Поэтому их можно посадить в саду, если у вас жаркий климат.

Названы многолетники, которые устойчивы к жаре
Фото: Own work by ElenaSchifirnet, CC BY-SA 3.0

Какие многолетние растения можно выбрать для сада

Лаванда идеально подходит для теплого и жаркого климата. Растение предпочитает песчаные почвы и не любит повышенный уровень влажности. Вы можете выбрать разные сорта лаванды в зависимости от ваших условий выращивания.

Котовник также является многолетним растением, которое хорошо переносит засуху и сильную жару. Кроме того, котовник привлечет в ваш сад полезных насекомых — опылителей. Пчелы любят фиолетовые цветы и приятный аромат растения.

Лилейник тоже не требует особого ухода. Это растение будет хорошо расти на любом типе почвы и практически не требует ухода. Это многолетнее растение бывает самых разных форм и расцветок.

Петуния является растением, которое хорошо переносит жаркую погоду и будет расти не один сезон. Петунии часто выращивают в подвесных кашпо и контейнерах. Растение любит тепло и много солнечного света.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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