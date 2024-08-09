Списки дел для огородника: что нужно сделать в саду и огороде до конца лета

Успейте сделать это! Важные дела в огороде до наступления осени

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Лето — самая горячая пора сезона для садоводов и огородников. Именно в летние месяцы требуется наибольший объём работ по уходу за посадками, чтобы обеспечить хороший урожай. Но с наступлением осени активность в огороде тоже не должна снижаться. Есть целый ряд важных дел, которые необходимо успеть сделать до конца лета.

В этой статье мы рассмотрим основные работы, которые стоит провести на огородном участке до наступления осени.

Внесение минеральных удобрений

Ближе к концу лета растениям требуется подкормка, чтобы подготовиться к плодоношению и переходу в состояние покоя. Внесите под культуры минеральные удобрения, богатые фосфором и калием. Это поможет укрепить корневую систему, улучшит зимостойкость и повысит качество будущего урожая.

Обработка от вредителей и болезней

Июль-август — пик активности многих насекомых-вредителей и грибковых заболеваний растений. Регулярно осматривайте посадки и проводите необходимые обработки специальными препаратами, чтобы защитить культуры.

Мульчирование почвы

Для сохранения влаги и улучшения плодородия почвы важно замульчировать междурядья в огороде. Используйте для этого опавшие листья, солому, древесную кору или другой органический материал.

Прополка сорняков

Борьба с сорной растительностью — важная задача огородника даже в конце сезона. Регулярно проводите прополку грядок, чтобы сорняки не успели отцвести и дать семена.

Уборка урожая

Конец лета — время интенсивного созревания многих овощных и ягодных культур. Своевременно собирайте урожай, чтобы плоды не перезрели и не были повреждены вредителями.

Обрезка и формирование кустарников

Для поддержания декоративности и продуктивности плодово-ягодных кустарников необходимо провести их санитарную и формирующую обрезку. Это можно сделать до начала сентября.

Посев сидератов

Освободившиеся от летних культур участки можно занять промежуточными "зелёными удобрениями" — сидератами. Они обогатят почву органикой и улучшат её структуру.

Успев выполнить все эти задачи до конца лета, вы сможете подготовить свой огород к предстоящему осенне-зимнему сезону и обеспечить ему надлежащий уход.