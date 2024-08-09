Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как омолодить лицо при помощи 2 упражнений
Как крошечная мошка выживает в экстремальных условиях Антарктики
Как заморозить свежие кабачки на зиму: замораживаем их кружочками или кубиками
Учёные с Дальнего Востока разработали материал для строительства базы на Луне
Актриса Цыганова призналась, что сталкивалась с трудностями из-за фамилии
Быстрая подготовка к свиданию: как создать идеальный образ за короткое время?
Рост аудитории RuTube: что стоит за увеличением числа пользователей
Враг продолжает атаки на российскую территорию
"Вкусно — и точка" и "Мираторг" завершили первый этап проекта по селекции картофеля
Списки дел для огородника: что нужно сделать в саду и огороде до конца лета

Успейте сделать это! Важные дела в огороде до наступления осени

2:37
Садоводство » Овощи

Лето — самая горячая пора сезона для садоводов и огородников. Именно в летние месяцы требуется наибольший объём работ по уходу за посадками, чтобы обеспечить хороший урожай. Но с наступлением осени активность в огороде тоже не должна снижаться. Есть целый ряд важных дел, которые необходимо успеть сделать до конца лета.

В этой статье мы рассмотрим основные работы, которые стоит провести на огородном участке до наступления осени.

Внесение минеральных удобрений

Ближе к концу лета растениям требуется подкормка, чтобы подготовиться к плодоношению и переходу в состояние покоя. Внесите под культуры минеральные удобрения, богатые фосфором и калием. Это поможет укрепить корневую систему, улучшит зимостойкость и повысит качество будущего урожая.

Обработка от вредителей и болезней

Июль-август — пик активности многих насекомых-вредителей и грибковых заболеваний растений. Регулярно осматривайте посадки и проводите необходимые обработки специальными препаратами, чтобы защитить культуры.

Мульчирование почвы

Для сохранения влаги и улучшения плодородия почвы важно замульчировать междурядья в огороде. Используйте для этого опавшие листья, солому, древесную кору или другой органический материал.

Прополка сорняков

Борьба с сорной растительностью — важная задача огородника даже в конце сезона. Регулярно проводите прополку грядок, чтобы сорняки не успели отцвести и дать семена.

Уборка урожая

Конец лета — время интенсивного созревания многих овощных и ягодных культур. Своевременно собирайте урожай, чтобы плоды не перезрели и не были повреждены вредителями.

Обрезка и формирование кустарников

Для поддержания декоративности и продуктивности плодово-ягодных кустарников необходимо провести их санитарную и формирующую обрезку. Это можно сделать до начала сентября.

Посев сидератов

Освободившиеся от летних культур участки можно занять промежуточными "зелёными удобрениями" — сидератами. Они обогатят почву органикой и улучшат её структуру.

Успев выполнить все эти задачи до конца лета, вы сможете подготовить свой огород к предстоящему осенне-зимнему сезону и обеспечить ему надлежащий уход.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"

В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.

"Космонавты" — мотострелки ВКС РФ — встали на пути штурмовиков спецназа ВСУ
Эксперты советуют, как спокойно пережить блокировку YouTube
YouTube в России заблокирован. Какие есть пути выхода из ситуации?
"Это не контрнаступление. Это медийная спецоперация" — мнение аналитика Тарана о нападении ВСУ на Курскую область
В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами
Москвичу Цветкову завидовали многие музеи мира Сергей Лебедев В зону спецоперации начали поступать танки Т-80БВМ с новой антидроновой защитой Дмитрий Плотников Эксперты советуют, как спокойно пережить блокировку YouTube Любовь Степушова
Обстановка на линии фронта в Курской области стабилизировалась
Трупы боевиков ВСУ повсюду. Дороги, леса и канавы Курской области завалены погибшими украинцами
Атака ВСУ на военкора Поддубного в Курской области: жив ли журналист, состояние здоровья, последние новости
Атака ВСУ на военкора Поддубного в Курской области: жив ли журналист, состояние здоровья, последние новости
Последние материалы
Учёные с Дальнего Востока разработали материал для строительства базы на Луне
Актриса Цыганова призналась, что сталкивалась с трудностями из-за фамилии
Успейте сделать это! Важные дела в огороде до наступления осени
Быстрая подготовка к свиданию: как создать идеальный образ за короткое время?
Рост аудитории RuTube: что стоит за увеличением числа пользователей
"Вкусно — и точка" и "Мираторг" завершили первый этап проекта по селекции картофеля
Враг продолжает атаки на российскую территорию
Дизайнер посоветовала расширить тесное пространство глянцевыми поверхностями
В Липецком округе более 400 домовладений оказались в зоне эвакуации
Новгородцы и туристы отметят 8-летние "Соколиного двора" в костюмах Гарри Поттера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.