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Августовские хитрости: эффективные средства для увеличения размера картофеля

Недовольны размером картофеля? Узнайте, чем опрыскать ботву в августе
3:01
Садоводство » Овощи

Многие огородники знают, что для получения крупных и сочных картофельных клубней важно не только правильно ухаживать за растениями в начале сезона, но и вовремя проводить необходимые процедуры в августе. Именно в этот период происходит активный налив и рост самих клубней, и от того, насколько здорова и ухожена ботва, зависит их размер и качество.

Недовольны размером картофеля? Узнайте, чем опрыскать ботву в августе
Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, CC BY-SA 3.0

Одним из эффективных способов воздействия на ботву картофеля с целью получения более крупных клубней является своевременное опрыскивание специальными препаратами. Рассмотрим, какие средства лучше всего использовать для этого в августе.

Выбор оптимального опрыскивающего раствора

Чтобы добиться наибольшего эффекта от опрыскивания ботвы картофеля в августе, необходимо использовать препараты, стимулирующие рост и развитие корневой системы и клубней. Наиболее подходящими считаются следующие вещества.

1. Комплексные минеральные удобрения. Опрыскивание картофельной ботвы растворами, содержащими азот, фосфор, калий и микроэлементы, способствует интенсивному накоплению крахмала в клубнях. Хорошие результаты показывают такие минеральные комплексы, как "Растворин", "Кемира" и другие.

2. Регуляторы роста. Вещества, стимулирующие активность ферментов и гормонов растений, помогают усилить рост и развитие как надземной, так и подземной части картофеля. Например, "Эпин-экстра", "Циркон" и аналогичные препараты.

3. Гуминовые удобрения. Опрыскивание ботвы картофеля растворами на основе гуминовых кислот и фульвокислот поможет активизировать обменные процессы в растениях, что благотворно скажется на формировании клубней.

Необходимо учитывать, что эффективность того или иного опрыскивающего средства во многом зависит от правильности его применения. Строго следуйте инструкциям производителя и рекомендациям агрономов.

Сроки и кратность обработок

Для получения максимального эффекта от опрыскивания ботвы картофеля в августе важно определить оптимальные сроки и кратность проведения обработок.

Первое опрыскивание лучше всего провести в начале августа, когда растения активно наращивают вегетативную массу и закладывают новые клубни. Повторную обработку можно сделать через 2-3 недели, в середине месяца.

Чтобы не нанести вред растениям, старайтесь проводить опрыскивание в пасмурную, прохладную погоду или вечером, когда солнце не так активно. Это позволит препаратам лучше усвоиться ботвой.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете получить действительно крупные и здоровые картофельные клубни. Красивая, ухоженная ботва — залог обильного и качественного урожая!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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