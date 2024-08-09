Как преобразить погреб и создать в нём идеальные условия для хранения?

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Надёжное хранение урожая: 5 важных этапов подготовки погреба

2:56
Садоводство » Советы

Приближается пора сбора урожая с огорода, что означает, что вы вскоре столкнетесь с необходимостью правильно его хранить. Для большинства дачников и садоводов надежным вариантом является погреб. Но чтобы обеспечить сохранность плодов и овощей, важно заранее подготовить погреб к закладке урожая. Давайте разберёмся, как это сделать.

Надёжное хранение урожая: 5 важных этапов подготовки погреба
Фото: commons.wikimedia.org by Рене Кортен, CC BY-SA 4.0

Подготовка помещения

Первым делом необходимо тщательно очистить и проверить состояние самого погреба. Уберите всё лишнее оборудование, инструменты и мусор, тщательно вымойте стены, пол и потолок. Это поможет создать максимально чистую и безопасную среду для хранения урожая.

Особое внимание уделите осмотру потенциальных мест проникновения грызунов и насекомых. Проверьте и при необходимости заделайте любые отверстия, щели и трещины, чтобы не допустить их попадания внутрь. Это убережет ваши запасы от порчи и повреждений.

Кроме того, проверьте работоспособность вентиляционной системы погреба. Убедитесь, что она функционирует исправно и способна поддерживать необходимый микроклимат. При необходимости проведите ремонт или замену вентиляционного оборудования.

Обработка от вредителей

Для защиты урожая от вредителей и болезней рекомендуется провести профилактическую обработку погреба. Это поможет избежать появления грызунов, насекомых и плесени, которые могут нанести серьезный ущерб хранящимся продуктам.

Обработку погреба целесообразно проводить после его полной очистки. Для этого можно использовать различные инсектициды, родентициды и фунгициды. Строго следуйте инструкциям по применению выбранных средств.

Особое внимание уделите обработке щелей, трещин, вентиляционных отверстий и других мест, где могут обитать вредители. Не забудьте также обработать стеллажи, полки и другие конструкции, на которых будет размещаться урожай.

Регулировка микроклимата

Важным этапом подготовки погреба является создание оптимальных условий для хранения урожая. Идеальными показателями для большинства культур являются:

  • температура: от 0 до +5°C;
  • влажность: 85-95%;
  • хорошая вентиляция.

Добиться необходимых параметров микроклимата можно с помощью специального оборудования: термометров, гигрометров, системы вентиляции. Следите за показателями и при необходимости корректируйте их.

Грамотная подготовка погреба — залог успешного хранения вашего урожая. Уделите этому процессу должное внимание, и ваши овощи, фрукты и другие запасы будут в полной безопасности на протяжении всего сезона.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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