Как преобразить погреб и создать в нём идеальные условия для хранения?

Надёжное хранение урожая: 5 важных этапов подготовки погреба

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Приближается пора сбора урожая с огорода, что означает, что вы вскоре столкнетесь с необходимостью правильно его хранить. Для большинства дачников и садоводов надежным вариантом является погреб. Но чтобы обеспечить сохранность плодов и овощей, важно заранее подготовить погреб к закладке урожая. Давайте разберёмся, как это сделать.

Фото: commons.wikimedia.org by Рене Кортен, CC BY-SA 4.0

Подготовка помещения

Первым делом необходимо тщательно очистить и проверить состояние самого погреба. Уберите всё лишнее оборудование, инструменты и мусор, тщательно вымойте стены, пол и потолок. Это поможет создать максимально чистую и безопасную среду для хранения урожая.

Особое внимание уделите осмотру потенциальных мест проникновения грызунов и насекомых. Проверьте и при необходимости заделайте любые отверстия, щели и трещины, чтобы не допустить их попадания внутрь. Это убережет ваши запасы от порчи и повреждений.

Кроме того, проверьте работоспособность вентиляционной системы погреба. Убедитесь, что она функционирует исправно и способна поддерживать необходимый микроклимат. При необходимости проведите ремонт или замену вентиляционного оборудования.

Обработка от вредителей

Для защиты урожая от вредителей и болезней рекомендуется провести профилактическую обработку погреба. Это поможет избежать появления грызунов, насекомых и плесени, которые могут нанести серьезный ущерб хранящимся продуктам.

Обработку погреба целесообразно проводить после его полной очистки. Для этого можно использовать различные инсектициды, родентициды и фунгициды. Строго следуйте инструкциям по применению выбранных средств.

Особое внимание уделите обработке щелей, трещин, вентиляционных отверстий и других мест, где могут обитать вредители. Не забудьте также обработать стеллажи, полки и другие конструкции, на которых будет размещаться урожай.

Регулировка микроклимата

Важным этапом подготовки погреба является создание оптимальных условий для хранения урожая. Идеальными показателями для большинства культур являются:

температура: от 0 до +5°C;

влажность: 85-95%;

хорошая вентиляция.

Добиться необходимых параметров микроклимата можно с помощью специального оборудования: термометров, гигрометров, системы вентиляции. Следите за показателями и при необходимости корректируйте их.

Грамотная подготовка погреба — залог успешного хранения вашего урожая. Уделите этому процессу должное внимание, и ваши овощи, фрукты и другие запасы будут в полной безопасности на протяжении всего сезона.