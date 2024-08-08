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Об этом вы даже не слышали: пять способов сбора огурцов

Сбор огурцов влияет на урожайность: ключевые правила

1:29
Садоводство

Сбор огурцов — важный этап в процессе их выращивания, который влияет на урожайность и качество плодов. Вот несколько ключевых рекомендаций, которые помогут вам собрать огурцы правильно.

Сбор огурцов влияет на урожайность: ключевые правила
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, CC BY 3.0

Огурцы следует собирать, когда они достигли оптимального размера и зрелости. Обычно это происходит через 40-60 дней после посева семян. Молодые плоды имеют нежную мякоть и лучше подходят для употребления в свежем виде или консервирования. Обычный размер для сбора — 8-12 см в длину, но всё зависит от сорта.

Для сбора огурцов обращайте внимание на их размер, цвет и твёрдость. Плоды должны быть равномерного цвета, без жёлтых пятен и гнили. Если огурцы переросли, они могут стать жёсткими и горькими.

Используйте острые садовые ножницы или секатор, чтобы аккуратно срезать огурцы с плетей. Ножницы предпочтительнее, чем обрывание вручную, чтобы не повредить растения и не нарушить структуру плодов. 

Регулярный сбор огурцов стимулирует дальнейший рост и плодоношение. Плоды следует собирать каждые 2-3 дня, чтобы избежать перезревания и поддерживать активный процесс формирования новых огурцов.

После сбора плодов обрезайте оставшиеся листья и побеги, чтобы предотвратить развитие заболеваний и дать растениям возможность сосредоточиться на росте новых плодов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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