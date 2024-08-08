Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Риелтор Барсуков предупредил о подорожании аренды жилья в Москве на 10–20%
Кинотеатры России заработали рекордные 5,4 миллиарда рублей за июнь и июль
Министерство юстиции проверяет покупку NVIDIA стартапа Run за $700 млн
Узнайте, как часто стоит отдыхать на побережье для хорошего самочувствия
Простой суп с колбасой: готовим его с макаронами-звёздочками или вермишелью
"Новые облачные технологии" выпустили "МойОфис для дома" — аналог Microsoft 365
Маска для лица с чаем матча: секрет свежей и сияющей кожи
Можно ли избежать ненужных трат на страховку при покупке техники?
Внук Юрия Никулина заявил, что его семья осталась довольна "оживлением" актёра в кино
До середины августа — успейте сделать это с томатными кустами, чтобы получить богатый урожай

Томаты в августе: 6 важных дел, которые нужно успеть выполнить до середины месяца

2:29
Садоводство » Овощи

Середина августа — ответственный период для тех, кто выращивает томаты. Именно в это время необходимо провести ряд важных мероприятий по уходу за растениями, чтобы обеспечить получение высокого и качественного урожая. Расскажем, какие агротехнические приёмы нужно успеть выполнить до середины августа.

Томаты в августе: 6 важных дел, которые нужно успеть выполнить до середины месяца
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Регулярная подвязка

Чтобы томатные ветви не ломались под тяжестью наливающихся плодов, необходимо периодически подвязывать их к опорам. Делать это нужно аккуратно, стараясь не повредить стебли. Тщательно закрепите каждую ветвь, чтобы исключить риск их обрыва.

Обрывание листьев

Для лучшего созревания плодов и их окрашивания необходимо освободить центральную часть куста от нижних листьев. Аккуратно оборвите все листья, располагающиеся ниже первой кисти. Таким образом вы обеспечите максимальное поступление солнечных лучей к плодам.

Прищипывание верхушек

Чтобы растение направило все силы на налив и созревание уже сформировавшихся плодов, необходимо своевременно прищипнуть верхушки стеблей. Таким образом вы заставите куст сосредоточиться на формировании и наливе томатов, а не на дальнейшем росте побегов.

Прополка и рыхление

Регулярно очищайте грядки с томатами от сорняков, которые отнимают влагу и питательные вещества у культурных растений. Одновременно с прополкой обязательно производите рыхление почвы, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

Борьба с вредителями

Осмотрите внимательно растения на предмет появления вредителей и их повреждений. При обнаружении вредоносных насекомых или признаков их жизнедеятельности незамедлительно принимайте меры по их уничтожению. Это позволит сохранить урожай от порчи.

Подкормка и полив

В середине августа томаты нуждаются в усиленном питании для формирования и налива плодов. Вносите комплексные минеральные удобрения или древесную золу, строго следуя инструкциям на упаковках. Одновременно не забывайте регулярно поливать грядки.

Соблюдая все эти несложные, но крайне важные мероприятия, вы обеспечите своим томатам идеальные условия для развития. В результате вы получите сладкие, мясистые и ароматные плоды, которые порадуют вас до самых морозов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ

Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.

В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
Город Суджа не контролируется ВСУ, МААП "Суджа" и ГИС "Суджа" — вполне возможно Любовь Степушова Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей Сергей Лебедев ВСУ в Курской области несёт большой ущерб в технике и живой силе Дмитрий Плотников
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
Атака ВСУ на Курскую область 6 августа: что там произошло, сколько человек погибло, заявление США, обстановка в регионе
Курск, приграничье. Украинская армия откатывается назад с колоссальными потерями
Курск, приграничье. Украинская армия откатывается назад с колоссальными потерями
Последние материалы
Простой суп с колбасой: готовим его с макаронами-звёздочками или вермишелью
"Новые облачные технологии" выпустили "МойОфис для дома" — аналог Microsoft 365
Маска для лица с чаем матча: секрет свежей и сияющей кожи
Можно ли избежать ненужных трат на страховку при покупке техники?
Внук Юрия Никулина заявил, что его семья осталась довольна "оживлением" актёра в кино
Министр Максим Решетников: стоимость отдыха в России выросла на 14%
Сбер презентовал новые умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini
Как подобрать обручальные кольца: полезные советы для новобрачных
Почему нельзя смотреть кошке прямо в глаза?
Названы новые подробности трагедии в Нижнем Тагиле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.