До середины августа — успейте сделать это с томатными кустами, чтобы получить богатый урожай

Томаты в августе: 6 важных дел, которые нужно успеть выполнить до середины месяца

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Середина августа — ответственный период для тех, кто выращивает томаты. Именно в это время необходимо провести ряд важных мероприятий по уходу за растениями, чтобы обеспечить получение высокого и качественного урожая. Расскажем, какие агротехнические приёмы нужно успеть выполнить до середины августа.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Регулярная подвязка

Чтобы томатные ветви не ломались под тяжестью наливающихся плодов, необходимо периодически подвязывать их к опорам. Делать это нужно аккуратно, стараясь не повредить стебли. Тщательно закрепите каждую ветвь, чтобы исключить риск их обрыва.

Обрывание листьев

Для лучшего созревания плодов и их окрашивания необходимо освободить центральную часть куста от нижних листьев. Аккуратно оборвите все листья, располагающиеся ниже первой кисти. Таким образом вы обеспечите максимальное поступление солнечных лучей к плодам.

Прищипывание верхушек

Чтобы растение направило все силы на налив и созревание уже сформировавшихся плодов, необходимо своевременно прищипнуть верхушки стеблей. Таким образом вы заставите куст сосредоточиться на формировании и наливе томатов, а не на дальнейшем росте побегов.

Прополка и рыхление

Регулярно очищайте грядки с томатами от сорняков, которые отнимают влагу и питательные вещества у культурных растений. Одновременно с прополкой обязательно производите рыхление почвы, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

Борьба с вредителями

Осмотрите внимательно растения на предмет появления вредителей и их повреждений. При обнаружении вредоносных насекомых или признаков их жизнедеятельности незамедлительно принимайте меры по их уничтожению. Это позволит сохранить урожай от порчи.

Подкормка и полив

В середине августа томаты нуждаются в усиленном питании для формирования и налива плодов. Вносите комплексные минеральные удобрения или древесную золу, строго следуя инструкциям на упаковках. Одновременно не забывайте регулярно поливать грядки.

Соблюдая все эти несложные, но крайне важные мероприятия, вы обеспечите своим томатам идеальные условия для развития. В результате вы получите сладкие, мясистые и ароматные плоды, которые порадуют вас до самых морозов.