Морковь требует особого внимания в августе: какие удобрения ей необходимы?

Вырастить морковку на "отлично": какие удобрения вносить в августе

2:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Именно сейчас корнеплоды моркови активно набирают массу и требуют особого внимания и подкормки. От того, какое удобрение вы выберете, будет зависеть качество и размер ваших будущих морковок.

Чем подкармливать морковь в августе?

Одним из самых эффективных августовских удобрений для моркови является суперфосфат. Этот минеральный состав богат фосфором, который крайне важен для формирования и роста корнеплодов. Фосфор стимулирует утолщение и удлинение корня, а также повышает устойчивость растений к болезням.

Вносить суперфосфат нужно по 20-30 граммов на 1 кв. м грядки. Равномерно рассыпьте гранулы по поверхности почвы и аккуратно заделайте их в верхний слой земли граблями или мотыгой.

Также отличным вариантом будет древесная зола. Этот природный источник калия, фосфора и множества микроэлементов оказывает комплексное благотворное действие на морковную ботву и корни. Зола улучшает структуру почвы, повышает ее плодородие и защищает растения от вредителей.

Вносите золу в сухом виде, равномерно распределяя по поверхности грядок из расчета 200-300 граммов на 1 кв. м. Хорошо заделайте её в верхний слой земли. Систематическое использование золы гарантирует вам хороший урожай сочной и ароматной моркови.

Наконец, хорошим вариантом подкормки станет комплексное минеральное удобрение, специально разработанное для корнеплодов. Такие составы сочетают в себе необходимый набор питательных веществ, таких как азот, фосфор, калий, а также различные микроэлементы.

Применяйте такие подкормки согласно инструкции на упаковке, обычно из расчета 30-40 граммов на 1 кв. м грядки. Равномерно рассыпьте гранулы по поверхности земли и аккуратно заделайте их в почву.

Важно! Любую августовскую подкормку моркови необходимо вносить во влажную почву. В сухую землю удобрения будут менее эффективны. Поэтому обязательно полейте грядки перед внесением подкормки.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете обеспечить своей моркови идеальное питание в самый ответственный период. А в итоге получите крупные, сочные и ароматные корнеплоды, которые надолго сохранят свои вкусовые качества.