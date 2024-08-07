Лук впрок: что нужно учесть во время выращивания, чтобы сохранить овощ надолго

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Как вырастить и сберечь лук на протяжении всего года

2:20
Садоводство » Советы

Как только ваш урожай лука достигнет зрелости, пора задуматься о его правильном хранении. Ведь только в этом случае вы сможете наслаждаться свежими и хрустящими луковицами на протяжении всего года. Рассказываем, какие важные шаги нужно предпринять в процессе выращивания, чтобы лук дольше сохранял свои качества.

Как вырастить и сберечь лук на протяжении всего года
Фото: flickr. com by Eunice, CC BY-SA 2.0

Качественная подготовка почвы

Для получения лука, который хорошо будет храниться, важно обеспечить ему питательную и рыхлую почву. Внесите в грядку перегной или компост, а также минеральные удобрения. Перекопайте землю на глубину штыка лопаты, чтобы обеспечить максимальное насыщение питательными веществами.

Правильная посадка и уход

При посадке луковиц соблюдайте оптимальную схему размещения — расстояние между рядами должно составлять 20-25 см, а между луковицами в ряду — 10-15 см. Это позволит луку развиваться без загущения.

На протяжении всего вегетационного периода регулярно рыхлите почву и удаляйте сорняки, чтобы корни лука имели достаточно кислорода. За 2-3 недели до уборки прекратите полив, чтобы луковицы подсохли.

Сбор и просушка

Выкапывать лук нужно в сухую погоду, когда листья начнут желтеть и полегать. Сначала аккуратно подкопайте луковицы, а затем дайте им просохнуть прямо на грядке в течение 2-3 дней.

После этого перенесите лук в хорошо проветриваемое помещение, чтобы он досох окончательно. Идеальное место — светлый чердак или сарай. Дайте луку высохнуть в течение 1-2 недель, периодически перебирая и удаляя повреждённые экземпляры.

Правильное хранение

Только после полной просушки можно приступать к закладке лука на хранение. Храните его в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом помещении при температуре 0-5°С. Отличным вариантом будет погреб или подвал.

Если вы соблюдете все эти рекомендации, ваш лук сохранит свежесть и сочность на протяжении всей зимы. Правильный уход на каждом этапе — залог долгого и качественного хранения урожая!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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