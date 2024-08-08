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Что посадить рядом с баклажанами, чтобы предотвратить появление колорадского жука: советы огородникам

Советы, как бороться с колорадским жуком на баклажанах

1:12
Садоводство

Часто колорадский жук вредит не только картофелю, но и баклажанам. В этой статье мы расскажем вам, как можно избавиться от вредителя в своем саду.

Советы, как бороться с колорадским жуком на баклажанах
Фото: flickr.com by See-ming Lee, CC BY-SA 2.0

Как избавиться от колорадского жука на баклажанах

Достаточно эффективным способом борьбы с колорадским жуком является посыпание баклажанов кукурузной мукой. Это следует проводить по влажным листьям утром или после дождя. Кукурузная мука попадает в желудок насекомого вместе с листьями, где сильно разбухает и приводит к быстрой гибели жука.

Кроме того, рядом с баклажанами можно посадить растения, запах которых отпугнет вредителя. Например, колорадский жук плохо переносит запах горчицы. Поэтому для борьбы с вредителем можно посадить это растение рядом с грядкой баклажанов.

Также известно, что колорадский жук плохо переносит запах кориандра и кустовой фасоли. Поэтому посадка этих культур рядом с овощами может стать эффективным средством борьбы с вредителем.

Вредителя еще отпугивают запахи мяты, календулы, настурции, пижмы, бархатцев, лука и чеснока.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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