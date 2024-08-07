На помидорах появились трещины: в чём причина

Причины появления трещин на помидорах

0:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Причин появления трещин на помидорах может быть несколько.

Фото: https://flickr.com/photos/37411274@N02/4975893880 by Mason Masteka, CC BY-SA 2.0

Неправильный полив

Зачастую при обильном поливе томаты не успевают быстро впитать большое количество воды, из-за этого кожура у них резко растягивается и трескается.

Перепад температур

Температурные "качели" могут привести к уплотнению кожуры у помидор и возникновению трещин в виде колец.

Сильная обрезка кустов

При резком удалении зелёной массы с томатов, они направляют запасы влаги в плоды, что и становится причиной появления трещин на кожуре.

Особенности сорта

Трещины считаются нормой для помидор с крупными плодами типа "бычьего сердца".