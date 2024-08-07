На помидорах появились трещины: в чём причина

Причин появления трещин на помидорах может быть несколько.
Зачастую при обильном поливе томаты не успевают быстро впитать большое количество воды, из-за этого кожура у них резко растягивается и трескается.
Температурные "качели" могут привести к уплотнению кожуры у помидор и возникновению трещин в виде колец.
При резком удалении зелёной массы с томатов, они направляют запасы влаги в плоды, что и становится причиной появления трещин на кожуре.
Трещины считаются нормой для помидор с крупными плодами типа "бычьего сердца".
Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.