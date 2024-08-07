Забор вашей мечты: топ-5 растений для оформления ограждения участка

Какие культуры высаживать вдоль ограждения

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Забор — неотъемлемая часть любого участка, которая, помимо практического назначения, часто выполняет и декоративную функцию. Какие же растения лучше всего высадить вдоль ограждения, чтобы сделать его более привлекательным и функциональным?

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Bernhard, CC BY-SA 3.0

Живая изгородь

Одним из самых популярных и практичных вариантов являются живые изгороди. Они не только украшают забор, но и выполняют роль ветрозащитного экрана, ограждения и даже зеленого фильтра для воздуха. Для этих целей хорошо подходят такие растения, как туя, можжевельник, кизильник, барбарис, бирючина.

Вьющиеся культуры

Если вы хотите создать поистине живописную картину, высадите вдоль забора различные вьющиеся растения. Это могут быть как декоративные, так и плодовые культуры: виноград, плющ, девичий виноград, клематисы, лимонник. Они украсят забор яркими цветками и плодами.

Невысокие кустарники

Ещё одно интересное решение — высадить вдоль ограждения низкорослые, но пышные кустарники. Это могут быть спиреи, дерен, сирень, миндаль, барбарис. Такие "живые" заборы смотрятся очень декоративно и хорошо вписываются в ландшафт участка.

Декоративные травы

Вдоль забора великолепно будут смотреться и многолетние декоративные травы. Ковыль, мискантус, пампасная трава, эхинацея и другие растения придадут заборному "забору" легкость и изящество.

Ягодные кустарники

Помимо декоративных качеств, вдоль ограждения можно высадить и плодовые кустарники — малину, ежевику, смородину, крыжовник. Они не только украсят забор, но и обеспечат вас обильным урожаем ягод.

Как видите, выбор растений для оформления забора велик. Главное — правильно подобрать высоту, плотность посадки и сочетать различные культуры для создания гармоничной композиции. Тогда ваш забор точно станет изюминкой ландшафта!