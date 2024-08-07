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От сбора до стола: как обеспечить длительное хранение яблочного урожая

Советы по хранению яблок до самой весны

1:48
Садоводство » Советы

Собрать богатый урожай яблок — это только половина дела. Чтобы наслаждаться сочными, хрустящими плодами как можно дольше, необходимо правильно их хранить. Следуя простым рекомендациям, вы сможете сохранить яблоки свежими и вкусными до самой весны.

Советы по хранению яблок до самой весны
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 3.0

Выбор места для хранения

Идеальные условия для хранения яблок — прохладное, темное, хорошо проветриваемое помещение с умеренной влажностью. Это может быть подвал, погреб, кладовая или холодный гараж. Главное, чтобы в месте хранения не было прямого солнечного света и резких перепадов температуры.

Подготовка яблок

Перед закладкой на хранение яблоки необходимо тщательно отобрать. Используйте только целые, неповрежденные плоды без признаков болезней и механических повреждений. Даже малейшие дефекты могут привести к быстрой порче всего урожая.

Сортировка и упаковка

Яблоки рекомендуется сортировать по размеру, степени зрелости и срокам хранения. Так вы сможете легко контролировать сроки хранения разных партий. Упаковывайте плоды в неплотные ящики, деревянные ящики или картонные коробки. Это позволит обеспечить циркуляцию воздуха.

Оптимальные условия хранения

Идеальная температура для хранения яблок составляет 0-4°С при влажности 85-90%. В таких условиях срок хранения плодов может достигать 4-6 месяцев. По мере необходимости проветривайте помещение и следите за состоянием плодов, своевременно убирая испорченные.

Наслаждайтесь вкусом и ароматом любимых сортов в течение всей зимы!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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