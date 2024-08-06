Простой в выращивании, но такой полезный: секреты успешного выращивания ревеня

Как вырастить незаслуженно забытый ревень

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Ревень — один из самых недооцененных многолетних овощей, которые можно вырастить на дачном участке. Это растение не только обладает приятным кисло-сладким вкусом, но и богато полезными витаминами и минералами. Поэтому ревень стоит включить в свой огород?

Фото: commons.wikimedia.org by David Morris, CC BY 2.0

Как правильно выращивать ревень, чтобы получить хороший урожай? Разберемся в основных шагах.

Выбор места и почвы

Ревень предпочитает солнечные и защищенные от ветра участки. Идеальной почвой для него станет рыхлая, плодородная, слабокислая земля с высоким содержанием органики. Тяжелые глинистые или песчаные почвы нужно улучшить, внеся перегной и компост.

Посадка и уход

Ревень размножается семенами или делением корневищ весной или осенью. Оптимальное время для посадки — апрель-май. Семена заглубляют на 2-3 см, а корневища высаживают на расстоянии 70-90 см друг от друга.

В первый год после посадки растения требуют регулярного полива и рыхления почвы. Взрослые кусты ревеня нуждаются в обильном поливе во время активной вегетации и подкормках комплексными удобрениями.

Уборка и хранение

Первые черешки ревеня можно начинать срезать на второй-третий год после посадки. Убирать урожай следует по мере созревания, аккуратно отрезая основания черешков. Главное — не повреждать корневую систему растений.

Срезанные черешки ревеня можно использовать сразу или заморозить на зиму. Ревень хорошо хранится при температуре 0-4°С и влажности около 90%.

Как видите, выращивание ревеня не такое уж сложное занятие. Однако соблюдение основных правил агротехники позволит получить настоящий деликатес прямо со своего огорода!