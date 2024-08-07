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Никогда больше не увидите сорняков на даче! Три эффективных способа борьбы с ними

3 эффективных способа избавиться от сорняков на даче

1:43
Садоводство

Сорняки на даче могут превратиться в настоящую проблему, мешая росту культурных растений и портя внешний вид участка. Однако есть несколько эффективных методов, которые помогут вам избавиться от нежелательной растительности.

3 эффективных способа избавиться от сорняков на даче
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, CC BY-SA 3.0

Мульчирование

Мульчирование — это процесс покрытия почвы органическими или неорганическими материалами. Оно помогает подавить рост сорняков, удерживать влагу и улучшать структуру почвы. Вы можете использовать следующие материалы для мульчирования:

— скошенная трава;
— солома;
— кора деревьев;
— специальная мульчирующая пленка.

Мульча блокирует доступ света к сорнякам, что препятствует их росту. К тому же органические материалы со временем разлагаются и обогащают почву питательными веществами.

Уксус

Уксус — простой и доступный способ борьбы с сорняками. Используйте уксус с высокой концентрацией (обычно 20%) для уничтожения нежелательных растений. Просто распылите уксус на листья сорняков, избегая попадания на культурные растения. Через несколько дней сорняки начнут желтеть и погибать.

Важно помнить, что уксусная обработка лучше всего работает на молодых сорняках. Для устойчивых растений может понадобиться повторное применение.

Прополка вручную

Несмотря на наличие множества современных методов, прополка вручную остаётся одним из самых эффективных способов борьбы с сорняками. Регулярное удаление сорняков с корнями позволяет предотвратить их повторное появление и распространение.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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